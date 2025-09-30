Como marroquino Hassan venceu a situação de rua com apoio da Semfas

Marroquino, à deriva e enfrentando diversas dificuldades. Essa era a situação de Hassan er Hassaf, que chegou a Aracaju vivendo em situação de rua e sem perspectivas. Sua trajetória mudou completamente graças ao suporte da Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), que lhe deu a oportunidade de recomeçar e construir um futuro melhor, com a chance de acolhimento, um novo emprego e transformação de vida.

Hassan, recém chegado ao Brasil há pouco mais de dois anos em busca de melhores oportunidades de vida, passou um período em São Paulo, onde providenciou seus documentos, percorreu estados como Rio Grande do Sul e Ceará, até finalmente chegar em Aracaju. Em terras sergipanas, seu maior desejo era conseguir um emprego rapidamente, mas, sem sucesso nas entrevistas, esse sonho foi ficando para trás e as condições de pagar um aluguel também.

Foi então, nesse momento, que o marroquino buscou apoio no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e, a partir do encaminhamento feito pelos profissionais, encontrou um novo rumo na sua trajetória. Hassan foi acolhido na Casa de Passagem Freitas Brandão, equipamento da Semfas voltado para o acolhimento temporário de pessoas em situação de rua e de vulnerabilidade social. Na unidade, teve acesso a cuidados básicos, alimentação, direcionamentos para serviços de saúde e acompanhamento social, mais que isso, ele relata que recebeu um acolhimento verdadeiramente humano.

“A Casa de Passagem fez coisas por mim que até minha mãe não fez. Aqui eu ganhei confiança, paz e felicidade. Isso não tem preço”, explica Hassan. Para a coordenadora, que acompanhava de perto a sua inquietação e a constante vontade em reestruturar sua independência através da conquista do emprego, o esforço do assistido era nítido. Sempre educado, organizado e respeitoso, o que lhe faltava era apenas uma chance.

“Nós do Freitas já acompanhamos Hassan como acolhido há algum tempo, ele ainda permanecia nesse processo de acolhimento porque não tinha nenhuma renda e durante todo esse processo nós estivemos em busca de alternativas para garantir uma fonte de renda para ele: elaboramos currículo, inserimos em cursos mas por ele ser de outro país e ainda enfrentar dificuldades com a língua, encontrávamos barreiras para inseri-lo no mercado de trabalho, apesar do seu potencial”, pontua Kelly Teles.

E foi justamente nesse ponto que a Semfas fez a diferença: através de suas ações de acompanhamento e encaminhamento para o mercado de trabalho, abriu as portas para que Hassan tivesse acesso a uma oportunidade real, transformando a expectativa em conquista.

“Primeira coisa que fiz quando cheguei em Aracaju foi colocar currículos, em qualquer lugar, restaurante, shopping, tinha porta eu estava entrando, mas o maior problema era a falta de resposta, eu compartilhava minhas redes de contato mas era só o silêncio. Comecei a ficar agoniado porque não gosto de ficar parado, até que dona Kelly me manda uma mensagem perguntando: Hassan, você está no Freitas?, e eu respondi que sim e perguntei o porquê, e ela disse: Você conseguiu um emprego na Prefeitura, vai arrumar seus documentos agora!”, relata Hassan.

Hassan conseguiu emprego como técnico de manutenção, e, ao recordar o impacto dessa conquista, Kelly, emocionada, destacou ainda: “Quando recebemos a notícia de que ele teria uma oportunidade de emprego, tive a certeza de que dar uma chance a alguém comprometido, parceiro, amigo de todos, responsável, respeitoso foi uma das decisões mais acertadas da Semfas”, conta.

A fé sempre foi um guia importante na trajetória de Hassan, inspirando suas atitudes e dando força para superar desafios. Para ele, cada passo, por mais planejado que fosse, estava nas mãos de algo maior, e é com essa mentalidade que ele almeja seguir.

“Eu aprendi que qualquer pessoa pode fazer planos, mas sempre existe o plano de Deus, que vai mudar tudo para o melhor. Acredito nisso de coração, com certeza. Aprendi que tudo vai dar certo, não necessariamente no horário que a gente quer, mas no horário de Deus, no tempo certo Dele, que conduz todo mundo, é a fé que me mantém firme e me faz acreditar que tudo vai se ajeitar no momento certo”, fala Hassan.

