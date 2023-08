Companhia de Dança Carpe Diem realiza 15ª edição do Festival Arabesk

No próximo dia 06 de agosto (domingo), às 19h, a Companhia de Dança Carpe Diem irá realizar a décima quinta edição do Festival de Danças Árabes de Sergipe (Arabesk). O evento acontece no Teatro Tobias Barreto e os ingressos antecipados custam R$25,00 + 1kg de alimento.

A Carpe Diem é uma companhia de dança sergipana coordenada pela coreógrafa e bailarina Flavia Kahyna. O grupo realiza anualmente o Festival Danças Árabes Sergipe, evento que dá oportunidade a profissionais e amantes da dança e promove ações de acessibilidade e apoio a instituições carentes. A Companhia utiliza em suas coreografias as fusões de estilos, enfatizando a diversidade cultural no mundo, trabalhando com novas tendências e mantendo sempre a base e valorização da cultura original.

Para a coreógrafa e diretora do espetáculo, as danças árabes trazem para seus praticantes uma nova forma de olhar para seus corpos e o empoderamento feminino. “Na Carpe Diem a gente trabalha muito a valorização da mulher e o empoderamento feminino, usando a dança como forma de reconhecimento do corpo no sentido de entendimento da liberdade. Já estamos ativas há mais de 20 anos e é gratificante ver as dançarinas se divertindo nos espetáculos que organizamos anualmente”, declarou Flávia Kahyna.

A artesã autônoma, Glenda Ribeiro, foi uma das pessoas que teve acesso ao espetáculo “Mulheres que Dançam com os Lobos”, realizado em dezembro de 2022 e que se apaixonou pela dança, tornando-se aluna da companhia e se preparando para se apresentar pela primeira vez no Arabesk.

“Conheci a companhia de dança através de minha cunhada que se apresentou lindamente no final do ano passado. Decidi conhecer e aprender a dança do ventre e me reencontrei. Tomei coragem e sem muita expectativa referente ao meu desempenho me inscrevi para participar do festival, mas a cada ensaio, cada orientação das colegas e professora me enchi de entusiasmo e hoje digo seguramente que a dança me proporciona prazer, realização, felicidade”, afirmou Glenda.

O festival Arabesk é aberto a todos os públicos, os ingressos no dia do evento custam R$ 60,00 a inteira e R$ 30, a meia. Além das alunas da Carpe Diem, outros praticantes de danças árabes irão se apresentar no dia 06 de agosto, às 19h, no Teatro Tobias Barreto. O ingresso pode ser comprado através do Sympla ou pelo telefone (79) 9 9146-5862.

Foto assessoria

Por Marília Souza Santos