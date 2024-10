Companhias de teatro sergipanas se apresentam na Vila da Criança nesta segunda

Depois de um final de semana bastante movimentado, a Vila da Criança entra na sua reta final sem perder o pique, com uma programação bem recheada de grandes atrações que vão fazer a garotada querer se divertir até o último minuto. O evento realizado pelo Governo de Sergipe na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, acontece todos os dias, até o próximo sábado, 26, das 17h às 22h. Em sua primeira edição, a Vila da Criança já cativou os sergipanos e turistas, que diariamente têm comparecido.

Espetáculos

O Teatro da Vila da Criança é uma das atrações da programação do evento que tem tido casa cheia. Todos os dias, três espetáculos são apresentados ao público. Com capacidade para 80 pessoas, a entrada é gratuita e o acesso é liberado, por meio de fila, 15 minutos antes de cada sessão.

Nesta segunda-feira, às 17h30, o palco terá o comando do teatro de bonecos Mamulengo de Cheiroso com a peça ‘A Cobra Grande’, que conta a história de Dona Maria, uma mãe solo de família tradicional rural que enfrenta uma grande aventura para salvar seu filho dos perigos da vida. A trilha sonora da apresentação é realçada pela musicalidade sergipana, presente na performance de Mimi do Acordeon.

Às 19h é a vez do grupo Raízes Nordestinas apresentar ‘Meu Opará’, espetáculo que apresenta cenas da vida cotidiana do povo do rio, sobretudo da vida das crianças, das tradições de brincadeiras vividas às margens do São Francisco, que de forma poética e lúdica revela a defesa, a conscientização da importância das águas e rios para manter viva a identidade das tradições ribeirinhas do povo sertanejo.

Encerrando a noite no teatro, às 20h30, a Cia Ponto de Teatro encena ‘Senhor Antenor, o contador de histórias’, espetáculo lúdico, de linguagem simples, para todos os públicos e faz lembrar o tempo em que os idosos sentavam nas calçadas e passavam ensinamentos, lições de vida, por meio das histórias contadas. Uma peça para assistir e se emocionar em família

Cinema

Quem estiver na Vila da Criança também pode curtir o cinema montado pelo Governo do Estado no local, que também funciona diariamente, com opções de filmes que valorizam a nossa cultura e a nossa história. No espaço, são exibidos curtas-metragens voltados para o público infantil. As sessões ocorrem em uma sala climatizada para 100 espectadores.

Nesta segunda, o público terá acesso à exibição dos filmes ‘As aventuras de Seu Euclides: Lambe Sujo e Caboclinhos’, em duas sessões: às 17h30 e 18h30; já às 18h na telona passará ‘Tia Ruth, uma história de amor’; às 19h, ‘Perlimps’; e, às 20h30, ‘Além da Lenda’. A entrada é gratuita.

Programação do Teatro da Vila da Criança

Dia 21/10 (segunda-feira)

17h30 – A Cobra Grande – Grupo de Teatro Mamulengo de Cheiroso

19h – Meu Opará – Grupo de Teatro Raízes Nordestinas

20h30 – Senhor Antenor, o contador de histórias – Companhia Ponto de Teatro

Programação do Cinema da Vila da Criança

Dia 21/10 (segunda-feira)

17h30 – As aventuras de Seu Euclides: Lambe Sujo e Caboclinho

18h – Tia Ruth, uma história de amor

18h30 – As aventuras de Seu Euclides: Lambe Sujo e Caboclinho

19h – Perlimps

20h30 – Além da Lenda

Foto: Thiago Santos