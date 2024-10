Competências e habilidades para o futuro do trabalho será tema de palestra

A palestra de abertura do II Seminário Internacional de Educação Profissional do Senac Sergipe, que acontece dias 9 e 10 de outubro, será proferida pelo Prof. Dr. Carlos Brito, direto da Universidade do Porto – Portugal. O palestrante internacional falará sobre “Futuro do Trabalho: Como as Novas Tendências Moldam a Demanda por Competências e Habilidades”, a partir das 9h, no Teatro Atheneu, em Aracaju.

Em uma abordagem direta, o professor doutor português focará fundamentalmente em dois pontos: o que as escolas podem fazer e o que os alunos precisam saber para dar respostas a este mundo, cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo.

“Se a estes fatores somarmos a crescente digitalização da sociedade e os desafios da própria sustentabilidade, verificamos que a maneira que vamos trabalhar no futuro será certamente muito diferente daquela que fazemos hoje. É por isso que os jovens, as escolas que os preparam, têm que adquirir novos conhecimentos, novas competências, e principalmente, novas atitudes que sejam capazes de darem respostas a esses novos desafios”.

A assessora de Inovação Educacional do Senac SE, Cristiane Tavares, que coordena o seminário, destaca a importância de promover o diálogo e a troca de boas práticas em um evento tão significativo para o setor.

“Além da participação especial do professor português Carlos Brito, da Universidade do Porto, contaremos com palestras de profissionais de destaque, como colegas do Senac’s de São Paulo e do Rio Grande do Norte, e do Departamento Nacional,”, enfatiza a assessora.

O evento

O II Seminário Internacional de Educação Profissional de Sergipe tem o objetivo de dar visibilidade e cientificidade às variadas práticas e políticas implementadas na instituição. Este ano, o evento contempla ainda o VI Fórum de Turismo e a III Jornada de Tecnologia da Informação, cujas atividades acontecerão no Teatro Atheneu e no Auditório Hilton José Ribeiro, na sede do Senac em Aracaju.

Podem participar do evento, que é gratuito e com direito a certificado, estudantes, professores, pesquisadores, instrutores do Sistema S e sociedade civil organizada; interessados em educação profissional e turismo; equipe do Plano Diretor de Turismo do Núcleo Nordeste (PDTUR); profissionais focados em estratégias turísticas e do eixo de Tecnologia e Informação; empreendedores e empresários dos setores turístico, da tecnologia e da educação; representantes de instituições governamentais e ONGs, e comunidade acadêmica e científica.

A inscrição pode ser feita no site https://www.se.senac.br/seminario/

Senac SE