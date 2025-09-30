Competição de Beach Soccer reúne 96 atletas e agita torcida no Augusto Franco

A equipe masculina do Robalo e a feminina do Augusto Franco sagraram-se campeãs da 1ª Copa Farolândia de Beach Soccer, realizada no último fim de semana na capital. A competição reuniu 72 atletas na categoria masculino e 24 no feminino e as partidas foram disputadas no campo de areia do final de linha dos ônibus do conjunto Augusto Franco, onde a torcida acompanhou duelos equilibrados e festejou com os campeões.

Apoiada pela Prefeitura de Aracaju por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp), a Copa Farolândia de Beach Soccer teve a intenção de recuperar o protagonismo da modalidade e atrair novos atletas da capital.

“Trata-se de um esporte que sempre despertou o interesse dos aracajuanos, seja de jogadores e jogadoras, além de torcedores. E aqui no Augusto Franco temos no final de linha dos ônibus um campo com arquibancada e toda estrutura necessária para a prática do esporte. Agradeço ao apoio da Sejesp em colaborar e apoiar na recuperação do beach soccer aracajuano”, pontuou o organizador e ex-jogador, Eládio Santos.

O secretário da Juventude e do Esporte de Aracaju, Aquiles Silveira, ressaltou que busca incentivar a prática de todos os esportes na cidade. “Nossa meta é dar apoio a qualquer modalidade e aos eventos esportivos em Aracaju. No caso do beach soccer queremos resgatar o sucesso do início dos anos 2000, uma vez que se trata de um esporte popular em todo país, claro sempre colocando as mulheres em evidência”, comentou.

Ascom Sejesp