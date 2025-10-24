Complexo Cultural Gonzagão recebe programação especial no Dia da Sergipanidade

O Complexo Cultural Gonzagão, um dos principais espaços culturais do estado, localizado no bairro Farolândia, em Aracaju, recebe, nesta sexta-feira, 24, a partir das 14h, uma programação especial em comemoração ao Dia da Sergipanidade. As atividades integram o Festival Sergipanidade, promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria Especial da Cultura (Secult).

O presidente da Funcap, Gustavo Paixão, destaca a relevância do festival. “Essa programação faz parte de uma série de ações desenvolvidas para esta semana, que refletem a nossa cultura, história e identidade. Buscamos nos aproximar da população com atividades em diversos cantos do estado, justamente para proporcionar uma imersão na nossa sergipanidade”, ressalta.

A programação no Gonzagão começa às 14h, com a oficina de arte em palha de ouricuri, ministrada pela artista Cristiane. As atividades são gratuitas, com limite de 20 vagas cada, e não exigem inscrição prévia.

À noite, a partir das 18h, o palco do Gonzagão recebe o show da cantora Maria Cristina. “Esse show tem quase 12 anos e hoje é um dia de celebração muito especial para nós. Cantar no Dia da Sergipanidade, no Gonzagão, um espaço icônico, cheio de história e tão ligado à cultura popular, é uma alegria enorme. Preparamos um show muito especial, com participações que vão fazer o público viver e apreciar essa sergipanidade”, conta a artista.

Encerrando o dia de celebrações, o público poderá conferir o desfile da segunda edição do Sergipe Fashion Day, que reunirá 17 estilistas e 75 modelos, destacando o design autoral e a moda criativa sergipana.

Ações paralelas

Além do Complexo Cultural Gonzagão, outros espaços culturais do estado também receberão atividades em celebração ao Dia da Sergipanidade. No Centro de Aracaju, a comemoração começa às 15h, com concentração na Rua João Pessoa. O cortejo cultural percorrerá as ruas da cidade com a presença de grupos tradicionais sergipanos como o Samba de Coco da Barra (Barra dos Coqueiros), a Batucada Buscapé (Estância), o Reisado Cheiroso do Quilombo (Laranjeiras), as Caceteiras de Mestre Rindá (São Cristóvão) e os Zabumbadores de Vila Lourdes (Aracaju).

Em São Cristóvão, a partir das 19h, o projeto Cultura em Toda Parte promove mais uma edição com apresentações da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse), exibição de filme com o Cinema na Praça, feira de artesanato e apresentação do grupo Samba de Coco da Ilha Grande.

Festival Sergipanidade

Com período de realização entre os dias 16 e 26 de outubro, o “Festival Sergipanidade” foi concebido como uma grande comemoração do mês dedicado à identidade, à história e aos saberes do povo sergipano. O evento oferece uma programação inteiramente gratuita, espalhada por diversos espaços culturais do estado.

A programação destaca a experiência coletiva, valorizando debates, exposições, rodas de conversa, apresentações artísticas de dança, circo e teatro, lançamentos de livros e homenagens a personalidades e patrimônios vivos culturais.

Foto: Arthur Soares