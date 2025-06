Complexo do Desenvolvimento Econômico recebe Feira da Agricultura Familiar Itinerante

Nesta quinta-feira, 26, a já tradicional Feira da Agricultura Familiar Itinerante foi sediada no Complexo do Desenvolvimento Econômico de Sergipe. A iniciativa é da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), e visa incentivar a produção agrícola, em especial de produtos agroecológicos e artesanato. Desta vez, a parceria ficou por conta da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE), da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise).

A agricultura familiar desempenha um papel fundamental na oferta de alimentos saudáveis para a população. Assim, a Feira se consolida como um espaço para o comércio de alimentos frescos e variados, trazidos ao acesso dos servidores públicos estaduais e da população em geral. O projeto é realizado semanalmente em repartições públicas, sempre às quintas-feiras, reafirmando o compromisso do Governo de Sergipe com a economia rural.

De acordo com o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, a parceria com a Seasic demonstra uma visão conjunta em prol do desenvolvimento de Sergipe. “A Feira da Agricultura Familiar projeta os pequenos produtores do estado, não só escoando os produtos como divulgando seu trabalho. Nada mais justo, portanto, do que atrelar essa visão tão positiva ao nosso Complexo do Desenvolvimento Econômico, que é um espaço onde pensamos políticas públicas para a projeção do que Sergipe tem de melhor do ponto de vista produtivo”, colocou.

Para o presidente da Fapitec/SE, Alex Garcez, a Feira da Agricultura Familiar é um espaço de geração de oportunidades. “Recebemos pela segunda vez no Complexo do Desenvolvimento a Feira da Agricultura Familiar. Enxergamos esta iniciativa como uma ação fundamental para fortalecer os produtores locais e incentivar a economia sustentável em em nosso estado”, afirmou.

Na visão do presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, o evento é cercado de boas expectativas entre os setores que o recebem. “Já recebemos a Feira no Complexo, e a receptividade é sempre muito boa. Isso ilustra a noção de desenvolvimento que o Governo de Sergipe vem construindo, onde o pequeno produtor e a grande indústria mantém um propósito comum em prol do nosso estado”, pontuou.

Economia em movimento

Na Feira da Agricultura Familiar, o estímulo ao empreendedorismo segue ao lado da valorização do que se produz localmente. Além de criar um canal de distribuição de alimentos, peças de artesanato e outros itens, a iniciativa reforça a importância dos saberes tradicionais sergipanos. Tal reconhecimento é percebido pelos empreendedores que participam da ação itinerante.

Participante da Feira há quase um ano, Ana Alice de Jesus Moreira é a criadora do licor ‘Delícias da Dea’ e afirma que ama participar da programação. O licor, produzido artesanalmente pela empreendedora, passa por um processo de maturação de seis meses antes de ser comercializado. “É uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho, o nosso produto, e de valorizar a riqueza e a diversidade cultural que o nosso estado tem – que é riquíssimo. O licor é uma bebida muito nossa, conhecida como o ‘vinho do Nordeste’”, disse.

Já a empreendedora Nailza Batista, produtora de mel, acredita que participar da Feira é uma oportunidade de apresentar os produtos do estado. “A gente participa de várias feiras, em diferentes órgãos do Estado, mostrando o que Sergipe tem de melhor, que são os produtos das abelhas. Eles servem para tratamentos de saúde, ajudam muito na prevenção. Principalmente neste período de inverno, quando as viroses aumentam, estamos aqui para promover saúde também”, defendeu.

Foto: Alisson Basílio