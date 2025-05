Complexo Viário Senadora Maria do Carmo emprega 100 trabalhadores sergipanos e deve gerar até 400 postos de trabalho, em Aracaju

O Governo de Sergipe transforma mobilidade em oportunidade. Executado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), o Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Nascimento Alves já emprega 100 trabalhadores sergipanos de forma direta. Até a sua conclusão, esse número deve chegar a 400 postos de trabalho.

Nesta semana, o governador Fábio Mitidieri, acompanhado do secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, visitou o canteiro de obras do empreendimento e acompanhou de perto o ritmo dos serviços, que ganharam novo impulso com a chegada de grandes equipamentos e veículos especializados. A intervenção é uma das maiores ações estruturantes do Governo de Sergipe, fruto de um investimento de R$ 318 milhões.

Luiz Roberto destacou que a contratação de mão de obra local é uma prioridade da gestão estadual. “Este complexo não é apenas uma obra de engenharia. É um investimento no presente e no futuro do nosso estado. Já são 100 trabalhadores atuando diretamente na execução da obra, e esse número vai quadruplicar até a entrega final. Isso representa renda para as famílias, capacitação profissional e desenvolvimento econômico. Estamos falando de um impacto real na vida das pessoas”, pontuou.

Responsável pela execução da obra, a Constran Infraestrutura e Construções reforçou o compromisso com o cronograma e com a contratação de profissionais locais. “O avanço tem permitido ampliar as frentes de serviço e, com isso, a contratação de mais trabalhadores. Temos uma equipe técnica qualificada e comprometida com a excelência dessa intervenção, e ainda pretendemos ampliar muito mais no decorrer da obra”, ressaltou o representante da empresa, Francisco Brandolis Lima.

Para os trabalhadores do canteiro, o projeto representa mais do que uma oportunidade profissional. “Estou muito feliz de fazer parte de uma obra tão importante para a nossa cidade. Além de ser uma fonte de renda para minha família, é gratificante saber que estou contribuindo com algo que vai melhorar a vida de muita gente”, afirmou o operário Igor José Lima.

Fernando Farias Cardoso também falou do orgulho em trabalhar na maior obra urbanística da capital sergipana. “Eu fui a primeira contratação local e é gratificante demais saber que estou ajudando a construir algo tão grandioso. Sempre que eu passar aqui eu vou me lembrar desse acontecimento”, vislumbrou.

