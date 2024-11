Comunicação pública no pódio do Prêmio Setransp de Jornalismo

A emissora de rádio pública de Sergipe foi um dos destaques da principal premiação do jornalismo no estado. O radialista e jornalista Barroso Guimarães conquistou o 3º lugar na categoria Áudio Reportagem do Prêmio Setransp de Jornalismo, com a reportagem ‘Como o planejamento impacta na agilidade dos deslocamentos urbanos’, veiculada no programa ‘A Hora da Notícia’, programa jornalístico da Secretaria Especial da Comunicação Social de Sergipe (Secom) na Rádio Aperipê FM, ancorado por Barroso. A premiação aconteceu na segunda-feira, 25, no auditório do Museu da Gente Sergipana, em Aracaju.

A reportagem premiada abordou a importância do planejamento urbano para a melhoria da mobilidade nas cidades, destacando como decisões estratégicas podem influenciar diretamente na qualidade de vida dos cidadãos e na eficiência do transporte público. Para Barroso Guimarães, é uma honra ser reconhecido, pela primeira vez por meio da Rádio Aperipê FM, no programa ‘A Hora da Notícia’, que valoriza a importância da comunicação pública para a democratização da informação de interesse do cidadão. “A Secom e o Núcleo de Rádio também fazem parte dessa conquista. Estendo meu agradecimento aos meus companheiros, que com dedicação e parceria contribuem para o sucesso e a qualidade do programa”, ressaltou.

O secretário da Comunicação de Sergipe, Cleon Nascimento, destacou a importância dessa conquista e afirmou que ela demonstra o quanto o rádio tem sido valorizado e fomentado enquanto veículo de comunicação na atual gestão estadual. “É uma conquista que mostra a importância e a força do rádio para a comunicação pública. Por isso temos buscado fortalecer esse meio de comunicação no nosso governo e celebramos a vitória de Barroso Guimarães, esse grande comunicador, servidor efetivo do Estado, que, atualmente, tem dado sua contribuição em nosso programa jornalístico na Aperipê FM”.

O coordenador do Núcleo de Rádio da Secom, o radialista Eli Augusto, lembra que na concepção do programa a preocupação era em quem comandaria a bancada, pois a procura era por um âncora com experiência, e então surgiu o nome de Barroso Guimarães. “Esse foi um nome que veio para somar à nossa proposta de levar ao público, por meio da Aperipê FM, nossa emissora pública, informação de qualidade. E agora vemos frutos sendo colhidos”, disse.

O programa ‘A Hora da Notícia’ é um produto criado pela Secretaria Especial da Comunicação Social em parceria com a Fundação Sergipana de Comunicação (Funsecom), veiculado de segunda a sexta-feira, das 13h às 14h, que chega ao público por meio da frequência 106.1 FM.

A premiação

O Prêmio Setransp de Jornalismo é uma iniciativa que busca reconhecer a importância dos meios de comunicação e valorizar a imprensa local e seus profissionais que contribuem para o processo de democratização da informação, estimulando a discussão em torno do transporte público de passageiros. A premiação é uma realização do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), em parceria com o Sindicato dos Jornalistas de Sergipe (Sindijor) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), contando com o apoio da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), do Programa Ambiental Despoluir e do Mais Aracaju.

A edição deste ano do prêmio homenageou o presidente do Banese, Marco Queiroz, como reconhecimento às contribuições dadas por ele ao desenvolvimento econômico de Sergipe e ações que impactam positivamente a mobilidade urbana. A homenagem celebrou a integridade e o compromisso demonstrados por Queiroz ao longo da sua trajetória profissional em todas as funções que desempenhou.

Foto: Marcos Macedo