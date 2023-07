Comunidade aprova novo cruzamento semafórico na rua Belém

Benefícios como maior segurança e facilidade ao cruzar as vias são os principais aspectos destacados pelos aracajuanos que celebram o início de funcionamento do novo cruzamento semafórico instalado entre a rua Belém e a avenida João Rodrigues, no bairro Industrial. Demanda da comunidade local, o equipamento foi implementado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), após estudos técnicos de viabilidade.

A medida possui como principal objetivo garantir melhorias na mobilidade urbana na localidade, levando mais organização e segurança ao trânsito, especialmente para os pedestres.

Para o auxiliar de contabilidade Manoel Canuto, morador da rua Belém, com o novo equipamento, o trajeto de muitas pessoas será facilitado e o número de problemas no trânsito reduzido de maneira importante.

“Aqui estavam acontecendo muitas batidas e os idosos também estavam enfrentando dificuldade para chegar nas clínicas de fisioterapia da região, por isso a reivindicação. Tem colégios por perto também. Foi bom que a Prefeitura ouviu esse pedido antigo e deixou o cruzamento mais seguro”, diz.

O pedreiro Alencar Ferreira, por sua vez, também entende que a instalação do semáforo deixou a região mais calma e ressalta como aspecto positivo a presença do poder público no cotidiano, escutando as demandas e resolvendo os desafios.

“Melhorou muito com o semáforo, porque a gente pode passar com mais tranquilidade. A Prefeitura precisa prestar atenção nisso mesmo, fazer o trabalho e ouvir a comunidade”, reconhece Alencar.

Um fator apontando como relevante também é agilidade trazida para o cruzamento, após devida organização proporcionada pelo semáforo.

“Eu passo por aqui com frequência e antes do semáforo o trânsito era horrível, para passar demorava muito, por conta do movimento. Agora ficou muito bom, a gente não perde mais tanto tempo esperando a cooperação dos carros, e também ficou mais tranquilo, seguro”, explica o gesseiro José Bonfim.

Para o motorista de ônibus Antônio dos Santos, apesar do pouco tempo de funcionamento as melhorias são evidentes e abrangem a todos aqueles que se deslocam por lá.

“Aqui era complicado para passar sem o semáforo, apesar de nunca ter presenciado um acidente, todo mundo sabe que era perigoso, porque poucos motoristas paravam. Hoje, já deu para ver a diferença, está melhor para a vida de todo mundo”, garante.

Foto: Sérgio Silva