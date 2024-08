Concerto na Segundona do Turista abre programação da Semana do Folclore

Em um concerto especial na histórica Rua São João, a Orquestra Sinfônica de Sergipe (ORSSE) abriu a programação da Semana do Folclore promovida pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap). A apresentação num dos principais e mais tradicionais espaços de cultura sergipana aconteceu na noite de segunda-feira, 19, durante a programação da Segundona do Turista.

O regente da ORSSE, Guilherme Mannis, destacou a importância de levar obras de autores consagrados da música nordestina, como Maestro Duda, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Rogério e Sivuca, para mais próximo do público. “É sempre uma alegria poder sair do teatro e tocar em um lugar tão maravilhoso como a Rua de São João. Ao pensar na Semana do Folclore, é importante lembrar que a própria música clássica deriva de muitos movimentos de aproximação ou de distanciamento do folclore. Aqui mostramos o folclore em sua raiz, por meio dos grandes compositores da nossa região e de belíssimos arranjos apresentados. Tradicionalmente, este é o nosso concerto junino, que excepcionalmente trouxemos para agosto, na Rua de São João”, explicou.

A apresentação da ORSSE foi abrilhantada pela participação da quadrilha junina Século XX, a mais tradicional em atividade de Sergipe. Maria Renata Santos, integrante da junina, expressou sua emoção em fazer parte desta festividade: “Para os quadrilheiros, participar da quadrilha junina aqui na Rua São João é uma experiência indescritível. É uma tradição que eu vivencio desde a infância e acredito que essa cultura deve ser cada vez mais valorizada e fortalecida. Ver nossa rua movimentada me enche de alegria, pois este lugar é repleto de história e significado”.

O presidente do Centro Social e Cultural São João de Deus, Eder Teles, compartilhou a satisfação em receber a ORSSE na Rua São João. “É como um sonho receber a ORSSE na Rua São João. É encantador ver o palco preenchido por diversos instrumentos e músicos extremamente competentes, executando obras lindas que encantam o público. Estamos muito gratos em dar início à Semana do Folclore da melhor forma possível, no melhor lugar do mundo, que é a Rua São João”, afirmou.

Moradora do Bairro Industrial, Maria Carvalho compartilhou sua experiência ao assistir à ORSSE ao vivo pela primeira vez. “É maravilhoso ter uma apresentação dessa qualidade aqui pertinho de casa. Me apaixonei pela orquestra e quero ver muitas outras apresentações do grupo”.

Já Maria Heloísa, frequentadora assídua da Segundona do Turista, também se empolgou com o concerto. “Sou apaixonada tanto por forró quanto pela orquestra. Então essa junção aqui foi perfeita. Eu estava ansiosa para ver a apresentação e amei tudo”, disse.

Além da apresentação da Orquestra Sinfônica de Sergipe, o evento contou com a participação de outros grupos musicais, como o Trio Todeschini do Nordeste, Os Cabra da Peste e Dialeto Nordestino. Cada um deles teve o forró como ritmo principal, explorando suas diferentes vertentes e estilos.

George, baterista do Trio Todeschini do Nordeste, destacou que sua proximidade com o folclore vem desde a infância. “Meu pai tocava sanfona no Reisado e eu o acompanhava. Mesmo que eu não tenha aprendido a tocar sanfona, segui seus passos no amor pela música. Tocar aqui na Rua São João é sempre um prazer imenso. O público nos recebe com muito carinho e participa ativamente, dançando ao som das nossas canções. Essa interação é o mais importante e gratificante para nós, artistas”, relatou.

Semana do Folclore

A programação da Semana do Folclore segue nesta terça-feira, 20, na Casa de Cultura João Ribeiro, em Laranjeiras. Das 10h às 16h, o público poderá apreciar a exposição ‘Os Mestres Iluminados da Cultura Popular’, que homenageia e destaca o trabalho de importantes figuras da cultura sergipana. Na quarta-feira, 21, a partir das 10h, será realizada a abertura da exposição coletiva ‘Folclore: manifestações de Sergipe’, no Corredor Cultural Wellington Santos ‘Irmão’, localizado na sede da Funcap, na rua Vila Cristina. A mostra reúne obras de artistas sergipanos que retratam a diversidade e a riqueza das manifestações folclóricas do estado.

Na quinta-feira, 22, às 14h, o Palácio Museu Olímpio Campos sediará uma roda de conversa com mestres da cultura popular sergipana. Logo após, na Praça Fausto Cardoso, grupos folclóricos de diferentes regiões do estado se apresentarão para o público com danças, músicas e performances que expressam a identidade cultural de Sergipe.