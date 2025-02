Concurso 2025 do Banese tem 34.899 inscritos; 1.966 para nível superior

Do total de inscritos, 32.933 concorrem às vagas para nível médio, e 1.966 para as vagas de nível superior e cadastro reserva. Números foram divulgados pela Cesgranrio.

As provas do concurso público 2025 do Banese serão realizadas no dia 06 de abril, e 34.899 candidatos estarão disputando as 55 vagas disponíveis para os cargos de Técnico Bancário I (Nível Médio) e Técnico Bancário III (Nível Superior – especialidade Desenvolvimento), e de Cadastro Reserva (CR) para Técnico Bancário III, na especialidade de Suporte. Do total de inscritos, 32.933 concorrem para o Nível Médio; 1.337 para o Nível Superior; e 629 para CR. Os números foram divulgados nesta terça-feira, 25, pela Fundação Cesgranrio, banca responsável pelo concurso.

A quantidade de pessoas interessadas em fazer parte do Banco dos sergipanos no certame deste ano é 43% maior que a registrada no concurso feito pela Instituição em 2021, quando 24.347 pessoas concorreram às 45 vagas disponibilizadas. O crescimento da busca pela carreira bancária no Banese é percebido ao fazer um comparativo do número de inscrições efetivadas em cada um dos três últimos concursos da Instituição.

Para o cargo de Técnico Bancário III – Desenvolvimento, por exemplo, foram 861 inscritos em 2021; já em 2022, em um concurso totalmente dedicado para a área de tecnologia, foram 773 concorrentes; e para o deste ano 1.337 pessoas se inscreveram, o que representa um crescimento de 55% com relação ao certame de quatro anos atrás, e de 73% ao realizado em 2022.

Já para o cargo de Técnico Bancário I, cujas vagas foram ofertadas nos certames de 2021 e 2025, o aumento no número de inscritos foi de 40%, pois há quatro anos a quantidade de inscrições efetivadas foi de 23.486 pessoas, e para o concurso atual, 32.933.

Isenções e cotas

O concurso do Banese isentou do pagamento da taxa de inscrição 12.060 pessoas, que comprovadamente se enquadraram nos critérios estabelecidos por lei, como ser incluso no CadÚnico do Governo Federal, estar desempregado, ser doador de medula óssea, de sangue ou leite materno.

O certame também atendeu a lei de cotas para concursos públicos, e dos quase 35 mil participantes, 6.175 se inscreveram na cota de afrodescendente; 811 na de Pessoa com Deficiência; e 160 como afrodescendentes com algum tipo de deficiência. Do total de inscritos, 20,48% integram as cotas.

Sobre as provas

As provas serão realizadas no dia 06 de abril, em um mesmo turno, nas cidades de Aracaju, Estância, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Propriá. O certame será composto por provas objetiva e redação, ambas para todos os cargos e de caráter eliminatório.

Vantagens de ser funcionário Banese

Os aprovados no Concurso 2025 do Banese para o cargo de Nível Médio terão salário de R$ 2.916,30 nos primeiros 90 dias de atuação, e de R$ 3.197,22 após esse período. Para os de Nível Superior, o salário será de R$ 5.720,79.

Os futuros funcionários do Banco dos sergipanos também terão direito a: vale-alimentação; vale-refeição; auxílio-creche; gratificação semestral paga nos meses de janeiro e julho referentes ao valor do salário mensal, e proporcional aos meses trabalhados; vale-transporte; participação nos lucros e resultados mediante aplicação das regras estabelecidas em Convenção Coletiva; plano de saúde médico e odontológico; e plano de previdência complementar. Mais informações sobre as vantagens de ser Banese estão no site https://www.banese.com.br/o-banese/junte-se-ao-time-banese

Ascom Grupo Banese