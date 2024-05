Concurso da Anatel: Provas serão adiadas em razão das fortes chuvas no Rio Grande do Sul

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) torna público o adiamento das provas objetivas e da prova discursiva, referentes ao concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações, em razão das fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul.

As provas do concurso da Anatel seriam aplicadas em todas as capitais dos 26 estados e no Distrito Federal no dia 26 de maio. A nova data de realização das provas será divulgada oportunamente, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/anatel_24 .

Todas as informações oficiais relacionadas ao certame devem ser acompanhadas diretamente no site oficial acima mencionado.

Fonte Anatel