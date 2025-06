Concurso de Quadrilha Junina Arranca Unha tem início nesta terça-feira

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), dá início nesta terça-feira, 17, ao tradicional Concurso de Quadrilhas Juninas Arranca Unha. O evento, que é um dos principais atrativos do calendário junino do estado, será realizado até o dia 23 de junho na concha acústica do Centro de Criatividade, com participação de 24 quadrilhas de diversas cidades sergipanas para celebrar a cultura popular e fortalecer o movimento junino no ‘País do forró’.

A programação terá início às 19h, com apresentação do espetáculo “Feira do Caju”, do grupo Nu Tempo Dance, seguido pela competição dos grupos. No primeiro dia de etapa classificatória, a disputa acontece entre os grupos Todos em Asa Branca, Rala Rala, Flor do Sertão, Xodó da Vila e Balanço do Nordeste. Três grupos avançam para a reta semifinal, que acontece nos dias 21 e 22 de junho. A grande final acontece no dia 23.

A dinâmica do concurso deste ano foi ampliada para sete dias, proporcionando mais oportunidades de apresentação e valorizando a participação dos grupos. Na primeira etapa, as 24 quadrilhas estão distribuídas em quatro grupos, com até seis quadrilhas cada. Três de cada grupo avançam para as semifinais, totalizando 12 semifinalistas. Na fase semifinal, as quadrilhas classificadas são organizadas em duas chaves, das quais as seis melhores, conforme avaliação dos jurados, garantem vaga na grande final.

Na última noite, as seis finalistas disputam o título de campeã do Arranca Unha. As apresentações acontecem sempre a partir das 20h, de segunda a sexta-feira; às 18h, no sábado; e às 17h no domingo, seguindo a ordem definida em sorteio público realizado com representantes dos grupos participantes.

Investimento e premiação

O Governo de Sergipe reforçou o investimento no fomento à cultura junina em 2025. Cada quadrilha selecionada recebe uma ajuda de custo de R$ 10 mil, sendo R$ 5 mil destinados especificamente para o Arranca Unha. As cinco melhores colocadas receberão premiações que variam entre R$ 10 mil e R$ 35 mil, incentivando a qualidade artística e a dedicação dos grupos.

As campeãs do Arranca Unha e do Concurso do Gonzagão, realizado na semana seguinte, disputarão o título de Quadrilha Junina do País do Forró, em uma final especial no Barracão na Vila do Forró, durante o mês de julho. O grupo vencedor receberá um prêmio adicional de R$ 50 mil em reconhecimento ao talento do grupo e à tradição junina sergipana.

Com mais de 30 anos de tradição, o Arranca Unha é referência no cenário junino sergipano, promovendo integração, geração de renda e valorização dos brincantes, dirigentes e comunidades envolvidas. O evento é uma das principais vitrines da criatividade e do talento do povo sergipano.

Ordem de apresentação das etapas classificatórias do Arranca Unha:

Terça-feira, 17/06, a partir 20h:

Todos em Asa Branca – Estância

Rala Rala – Maruim

Flor do Sertão – Poço Verde

Meu Sertão – Riachuelo

Xodó da Vila – Aracaju

Balanço do Nordeste – Umbaúba

Quarta-feira, 18/06, a partir 20h:

Unidos em Arrasta Pé – Lagarto

Assum Preto – Aracaju

Chapéu de Couro – Aracaju

Cangaceiros da Boa – Japaratuba

Pioneiros da Roça – Aracaju

Século XX – Aracaju

Quinta-feira, 19/06, a partir 20h:

Asa Branca – São Dias

Rosa Dourada – Aracaju

Balança Mais Não Cai – Itabaiana

Encanto do Matuto – Nossa Senhora do Socorro

Pisa na Brasa – Indiaroba

Raio da Silibrina – Lagarto

Sexta-feira, 20/06, a partir 20h:

Meu Xodó – São Cristóvão

Forró do Milho – Rosário do Catete

Festa na Roça – Itaporanga d’Ajuda

Amor Caipira – Capela

Meu Xamego – Tobias Barreto

Unidos em Asa Branca – Aracaju

Foto: Isis de Oliveira