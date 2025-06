Concurso de Quadrilhas do Gonzagão inicia com casa cheia e espaço revitalizado

Um dos eventos mais tradicionais do calendário junino de Sergipe, o Concurso de Quadrilhas Juninas do Gonzagão iniciou nesta terça-feira, 24, e segue até o dia 30 de junho no Complexo Cultural Gonzagão, em Aracaju. Ao todo, 24 quadrilhas de diversas cidades do estado disputam o título, celebrando a cultura popular e fortalecendo o movimento junino no ‘país do forró’. Neste ano, o espaço foi completamente revitalizado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), para melhor receber os grupos e o público.

Nesse primeiro dia de etapa classificatória, seis quadrilhas se apresentaram: Asa Branca (Simão Dias), Meu Xamego (Tobias Barreto), Unidos em Arrastapé (Lagarto), Forró do Milho (Rosário do Catete), Meu Xodó (São Cristóvão) e Unidos em Asa Branca (Aracaju). A dinâmica da disputa do Gonzagão é semelhante à do concurso Arranca Unha, sendo que 24 quadrilhas se apresentam distribuídas em quatro grupos. Três de cada grupo avançam para as semifinais, totalizando 12 semifinalistas. Na fase semifinal, as quadrilhas classificadas são organizadas em duas chaves, das quais as seis melhores, conforme avaliação dos jurados, garantem vaga na grande final. Na última noite, prevista para a próxima segunda-feira, 30, as seis finalistas disputam o título de campeã do Concurso do Gonzagão.

As quadrilhas que avançaram nesta noite foram a Unidos em Asa Branca (1º lugar), Forró do Milho (2º Lugar) e Unidos em Arrasta Pé (3º lugar).

O quadrilheiro da Unidos em Asa Branca, Valterlin Pequeno, que tem 40 anos de experiência, deixou claro que participar de mais um concurso de quadrilhas é sempre motivo de orgulho e emoção. “É muito gratificante participar porque, hoje, posso dizer que é a minha segunda casa. É uma quadrilha que me abraça, que me permite trabalhar com tranquilidade e que tem uma equipe maravilhosa de apoio na diretoria. A gente abdica de muitas coisas, mas, quando chega o mês de junho, é uma satisfação enorme. A gente traz o público pra perto, leva o espetáculo, porque se prepara muito pra isso. Então, o mais prazeroso é a resposta do público”, ressalta.

Já Igor Dias, quadrilheiro da Forró do Milho, destacou a felicidade dos integrantes em participar do tradicional Concurso de Quadrilhas do Gonzagão. “A gente está muito feliz em participar, mais uma vez, do concurso. É um evento tradicional promovido pelo Governo de Sergipe, agora com um espaço renovado, com arquibancadas para facilitar o acesso do público e permitir que todos assistam melhor às apresentações. Então, realmente, estamos muito felizes”, afirma.

Público

O Gonzagão ficou lotado de pessoas empolgadas, tanto pelas apresentações quanto, especialmente, pela reabertura do espaço. “Para mim, esse momento é extraordinário porque era uma casa que estava há muito tempo fechada. Eu tinha muita vontade de vê-la reaberta. Quando vi no noticiário que ela foi revitalizada e reaberta, quis estar aqui pra prestigiar, tanto quadrilha da minha cidade quanto esse espaço, que eu acho que nós, nordestinos, devemos valorizar”, frisa a autônoma Cristiane Santana.

O sentimento de valorização cultural também foi compartilhado pela turista do Rio de Janeiro Jaqueline Villar, que estava em Sergipe pela quarta vez. “Meu avô é pernambucano, então as festividades juninas fazem parte da minha história, da minha trajetória até aqui, e também do meu coração. Estar aqui vestida a caráter não representa apenas uma festividade junina, tem um pouquinho da memória do meu avô sendo honrada, e eu estou aqui mostrando o sangue que corre em mim, mostrando de onde eu vim”, completa.

Investimento e premiação

Cada quadrilha selecionada recebe uma ajuda de custo de R$ 10 mil, sendo R$ 5 mil destinados especificamente para o Concurso do Gonzagão. As cinco melhores colocadas receberão premiações que variam entre R$ 10 mil e R$ 35 mil, um incentivo artístico e à dedicação dos grupos. As campeãs do Arranca Unha no Centro de Criatividade e do Concurso do Gonzagão disputarão o título de Quadrilha Junina do País do Forró, em uma final especial no Barracão da Vila do Forró, no dia 29 de julho. O grupo vencedor receberá um prêmio adicional de R$ 50 mil em reconhecimento ao talento do grupo e à tradição junina sergipana.

Revitalizado

O Complexo Cultural Gonzagão foi revitalizado e entregue pelo governador do Estado, Fábio Mitidieri, nesta terça-feira, 24. O investimento na reforma foi de R$ R$ 2,1 milhões, melhorando, principalmente, na acessibilidade e na pavimentação, para garantir mais conforto e segurança para os visitantes.

“É uma grande revitalização, com intervenções arquitetônicas, elétricas, hidráulicas e de acessibilidade, algo que o Gonzagão praticamente não tinha e que, hoje em dia, é fundamental. É um Gonzagão que, a partir de agora, volta às suas origens, passa a ter uma pegada mais cultural, com feiras de artesanato, feiras gastronômicas, oficinas de sanfona, de quadrilhas e de confecção para as quadrilhas”, salienta o presidente da Funcap, Gustavo Paixão.

Foto: Júlia Rodrigues