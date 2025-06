Concurso de Quadrilhas Juninas agita o RioMar Aracaju a partir desta quarta

Evento gratuito celebra a cultura nordestina com muito brilho, beleza e tradição

A magia das festas juninas vai tomar conta do RioMar Aracaju a partir desta quarta-feira, 18 de junho, com a realização do tradicional Concurso de Quadrilhas da TV Atalaia. O evento gratuito, que acontece no Rancho RioMar – na área externa do shopping -, é uma verdadeira celebração à cultura nordestina e reforça o compromisso do shopping em valorizar as raízes e tradições do povo sergipano.

Durante três dias, o público poderá assistir a apresentações que encantam pela beleza dos figurinos, enredos emocionantes e coreografias que contam histórias de luta, fé, amor e resistência do nosso povo. No total, 12 quadrilhas se apresentam entre os dias 18 e 20, sempre a partir das 19h. A grande final acontece no sábado, 21 de junho. Critérios como coreografia, figurino, animação, repertório musical serão avaliados por um júri especializado

O acesso ao evento será mediante cadastro no App RioMar Aracaju e entrega de 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao programa Mesa Brasil Sesc. A iniciativa é uma parceria entre o Sistema Atalaia de Comunicação, RioMar Aracaju, Maratá, Vitória Brasil e Água Mineral Santa Cecília.

Para a gerente de marketing do RioMar Aracaju, Danielle Sônego, trazer um evento como esse para o shopping é motivo de orgulho. “É uma verdadeira explosão de beleza, alegria e tradição que encanta a todas as idades. O concurso reforça nosso compromisso com a cultura nordestina, que é rica, forte e cheia de significados. Receber as quadrilhas no nosso espaço é valorizar o que temos de mais genuíno e proporcionar ao público uma experiência emocionante e cheia de identidade”, destaca.

Confira a programação:

Dia 18 (quarta -feira)

19h – Meu Sertão

19h45 – Balança Mais Não Cai

20h30 – Asa Branca

21h15 – Xodó da Vila

Dia 19 (quinta -feira)

19h – Balanço do Nordeste

19h45 – Unidos em Arrasta Pé

20h30 – Cangaceiros da Boa

21h15 – Século XX

Dia 20 (sexta-feira)

19h – Unidos em Asa Branca

19h45 – Raio da Silibrina

20h30 – Pioneiros da Roça

21h15 – Rala Rala

Dia 21 (sábado)

A partir das 19h – Grande Final

Foto João Soares/Arthur Soares

Lotti+Caldas Comunicação