Concurso de Quadrilhas Juninas do Gonzagão é espaço de orgulho

Na Casa do Forró Sergipano, o colorido das coreografias, os efeitos especiais e as surpresas de cada apresentação dividiram o palco com algo ainda mais profundo: a tradição junina como espaço de liberdade, acolhimento e respeito à diversidade. Neste sábado, 28 de junho, início da etapa semifinal do Concurso de Quadrilhas Juninas do Gonzagão, o evento foi marcado não apenas pela disputa entre Unidos em Arrasta Pé, Balanço do Nordeste (desclassificada por não comparecimento), Pioneiros da Roça, Chapéu de Couro, Unidos em Asa Branca e Raio da Silibrina, mas, também, pela passagem do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. O concurso é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Quadrilheiros e quadrilheiras LGBTQIAPN+ relatam ter encontrado nas quadrilhas um espaço seguro, onde a expressão da identidade é respeitada e reconhecida. Para Danielle Aquino, dama do grupo Pioneiros da Roça, o acolhimento fez toda a diferença. “A Pioneiros da Roça é a pioneira, realmente, em aceitar nós, mulheres trans, vestidas de dama. Foi a quadrilha que abriu portas, é tanto que eu acho que é a quadrilha que, hoje, mais abriu espaço para pessoas trans. A gente se sente muito acolhida, é como se a gente estivesse em casa”, afirma.

Valentina Lins, também mulher trans e dama G do grupo Unidos em Asa Branca, falou da emoção de subir ao palco do Gonzagão. “Sou a primeira dama G da Unidos em Asa Branca, e isso é um motivo de alegria para mim. Estar fazendo o que eu mais amo, dentro da minha quadrilha, como me reconheço, como dama. E é uma honra me apresentar aqui, nesse lugar que é o Maracanã das quadrilhas juninas. Muito feliz”, frisa.

Também da Unidos em Asa Branca, Netto Andrade destacou a importância da representatividade. “A quadrilha junina é um espaço importante de acolhimento desde o início. A gente se sente como uma família. É importante ocupar esses espaços, estar aqui presente. É sempre muito bom fazer parte dessa comunidade que nos abraça. A gente se sente muito feliz por viver o São João desse jeito, é o nosso orgulho”, enfatiza.

Resultado da noite

Na primeira noite da semifinal do Gonzagão, garantiram vaga para a grande final os grupos Unidos em Asa Branca, em primeiro lugar; Pioneiros da Roça, em segundo; e Raio da Silibrina, em terceiro. Foram eliminados os grupos Chapéu de Couro, Unidos em Arrasta Pé e Balanço do Nordeste.

A segunda e última noite da semifinal acontece neste domingo, 29, a partir das 17h, no Complexo Cultural Gonzagão. Disputam as três vagas restantes para a final os grupos Rala Rala, Encanto do Matuto, Forró do Milho, Meu Sertão, Século XX e Xodó da Vila.

Foto: Júlia Rodrigues