CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS IMPULSIONA GERAÇÃO DE RENDA DE PEQUENOS EMPREENDEDORES E AMBULANTES

Na terceira noite de apresentações, o Concurso de Quadrilhas Juninas do Gonzagão reuniu, nesta quinta-feira, 26, os grupos Flor do Sertão, Amor Caipira, Pisa na Brasa, Pioneiros da Roça, Balanço do Nordeste e Raio da Silibrina na disputa por três vagas na etapa semifinal. Realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), o concurso foi ampliado, este ano, e acontece durante uma semana completa de apresentações. Pela primeira vez, o evento conta com uma estrutura de praça de alimentação dentro do Complexo Cultural, que passou por uma revitalização completa.

Com presença constante de famílias, forrozeiros, quadrilheiros e visitantes, o Gonzagão tem recebido, além do público interessado nas apresentações, vendedores ambulantes e comerciantes que aproveitam o momento para trabalhar e garantir renda extra. Entre barracas de comidas típicas, pipoca, doces e brinquedos, a movimentação foi intensa e o público contribuiu para o sucesso das vendas.

Gildevan Santos, figura conhecida em muitos eventos do Gonzagão, trabalhou pela primeira vez no concurso de quadrilhas. “Sempre trabalhei aqui nas festas e, este ano, com o concurso e o espaço novo, as vendas melhoraram bastante. O movimento está muito bom, muita gente animada, famílias vindo aproveitar”, afirmou.

Na praça de alimentação, Tadeu dos Santos, que vende lanches e comidas típicas no Gonzagão desde a inauguração, destacou a importância do concurso para os pequenos empreendedores. “O Gonzagão está muito bonito e o concurso sempre foi muito bom para todos que trabalham com vendas, é tempo que tem casa cheia durante todos os dias, não tem coisa melhor”, comentou.

Também comerciante antiga no local, Clodivânia Santos, conhecida como Diva, acompanhou toda a trajetória do Gonzagão até hoje. “Agora, com a revitalização, ficou ainda melhor para quem vem assistir e para quem vem vender. O bom é ver que o público realmente está vindo, dançando, curtindo e assistindo essas quadrilhas tão lindas”, considerou.

Maria Judete está começando as vendas, agora. Ela decidiu vender bombinhas tipo traque para as crianças e se surpreendeu com o retorno. “Vim para assistir às quadrilhas e trouxe bombinhas para vender. Aqui tem muitas crianças, é um espaço familiar. Estou gostando da experiência. Essa reforma deixou tudo mais organizado, ficou ótimo para quem vem trabalhar também”, destacou.

Resultado da noite

Foram classificados para a semifinal os grupos Raio da Silibrina, em primeiro lugar; Pioneiros da Roça, em segundo; e Balanço do Nordeste, em terceiro. Foram eliminados os grupos Pisa na Brasa, Amor Caipira e Flor do Sertão.

A programação segue nesta sexta-feira, 27, a partir das 20h, no Complexo Cultural Gonzagão, com a quarta e última noite da etapa classificatória. Disputam as três vagas restantes para a semifinal os grupos Todos em Asa Branca, Encanto do Matuto, Balança Mais Não Cai, Chapéu de Couro, Festa na Roça e Xodó da Vila.

Foto: Júlia Rodrigues