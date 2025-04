Concurso de Quadrilhas Juninas do Sesc ‘Seu Menino’ abre inscrições

Premiação aumentou e serão distribuídos R$ 24 mil entre as vencedoras.

As inscrições estão abertas para o 5º Concurso de Quadrilhas Juninas do Sesc ‘Seu Menino’, tradicional evento que valoriza a cultura sergipana. Os interessados deverão preencher o link (https://forms.office.com/r/nzFKXYuMfw?origin=lprLink) no período 7 de abril até às 23h59 do dia 20 de abril de 2025.

Após isso, os representantes dos grupos deverão enviar toda a documentação para o e-mail indicado no edital, já disponível no site do Sesc Sergipe (2025-04-07-15-26-42-convocatoria-quadrilhas-juninas-2025-assinado.pdf). No dia 30 de abril haverá uma reunião no auditório do Sesc Comércio para selecionar os 12 classificados e a ordem das apresentações.

As eliminatórias do concurso acontecerão de 9 a 12 de junho e a grande final no dia 13 de junho no Sesc São João na Praça em Aracaju.

Prêmios

Neste ano, a premiação aumentou e será de R$ 10 mil para a vencedora, R$ 8 mil para o 2º lugar e R$ 6 mil para a quadrilha que conquistar a 3º melhor nota.

Os critérios que serão analisados pelos jurados serão: tema, trio de sanfoneiro ou conjunto musical e repertório junino, traje típico dentro da temática, desempenho do marcador, harmonia e animação, originalidade, coreografia, xote, xaxado e baião.

O Sesc Sergipe está sob a direção de Aparecida Farias. O regional tem apoio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros, do Departamento Nacional do Sesc, dirigido por José Carlos Cirilo, e do Sistema Comércio Sergipe, presidido por Marcos Andrade.

Por Marina Fontenele