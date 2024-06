Concurso de quadrilhas juninas emociona público na rua São João

Na noite deste domingo, 23, a histórica Rua São João foi palco do concurso de quadrilhas mais tradicional da capital sergipana. Centenas de pessoas, entre aracajuanos e turistas, foram atraídas pela alegria e talento presente na cultura do povo nordestino. Em véspera de São João, o público presente pôde contemplar as finalistas dando um verdadeiro show. A festa recebe o apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), em uma parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus, mantenedor deste local folclórico, que conta a história da região há mais de 100 anos. A quadrilha junina Século XX ficou em primeiro lugar, seguida da Unidos em Asa Branca em segundo e a quadrilha junina Pioneiros da Roça, em terceiro.

Quem realizou a abertura desta noite tão especial e importante para os quadrilheiros foi o Trio Coração do Nordeste. Por volta das 18h já ouvia-se o tilintar do triângulo e a melodia da sanfona convidando a comunidade a fazer parte daquele momento. Às 20h, a quadrilha Meu Sertão deu início ao show; em seguida, quem continuou o espetáculo foi o grupo Assum Preto; logo após, a Xodó da Vila mostrou seu xaxado marcante; Unidos em Asa Branca e Pioneiros da Roça também mostraram seu talento em uma explosão de sorrisos e muito ritmo. Por fim, a Século XX encerrou as apresentações com chave de ouro. Cada grupo trouxe consigo um pedaço da alma nordestina, em danças que narram amores e homenageiam figuras sergipanas.

O presidente do Centro Social e Cultural São João de Deus, Eder Teles, disse que o apoio da gestão municipal foi fundamental para a realização dos festejos juninos na Rua São João. Ele também destacou a emoção em ver os grupos de quadrilha junina se apresentar em um local que é tão importante para ele. “Esse é o concurso mais tradicional do estado. A Rua São João é considerada o Maracanã das quadrilhas. Independente do prêmio em jogo, vemos o brilho no olho de cada um que aqui se apresenta. Se tornou um patrimônio histórico de Aracaju e é muito emocionante ver essa tradição ultrapassar as gerações. Além disso, essa festa movimenta a comunidade, temos a economia aquecida. Encontramos de tudo aqui, desde comidas típicas da época até espetinho. É excelente poder contar todo ano com a parceria da Prefeitura de Aracaju, principalmente esse ano, que além do apoio logístico chegou junto com as atrações artísticas. Só tenho a agradecer”, declarou.

Vice-presidente da quadrilha Assum Preto, Maria da Conceição Albuquerque, conta que seu grupo defende a continuidade do xote, xaxado e baião, buscando sempre manter a tradição original. “Já estivemos em outras finais e sempre ficamos com frio na barriga. Estamos felizes em poder dar continuidade à tradição, nosso desempenho foi muito bom durante todas as fases. Buscamos sempre dar nosso melhor e aqui também é assim. Nosso tema é “Caldeirão do meu nordeste”, que é um show apresentado por Alceu Valença”, explicou.

O casal Rose Costa e Robert Anderson falam sobre a dedicação nos ensaios para entregar uma apresentação rica em detalhes e em sincronia. “Ensaiamos durante todo ano para que possamos chegar aqui e entregar nosso melhor para o público e, claro, para alcançar um bom resultado”, disse Rose. Robert destacou a história contada através da dança. “É uma sensação de dever cumprido, depois de muito esforço. Contamos a história de um viajante que visita o sertão sergipano e conhece lendas de cada região. Ele volta para a cidade como um contador de história, sempre despertando a curiosidade das pessoas sobre a veracidade de cada conto”, detalha Robert.

Natural de São Paulo, Deise Leopoldo diz que é a primeira vez que está no Nordeste para prestigiar os tradicionais festejos juninos. “Escolhi Aracaju para dar esse pontapé inicial porque ouço falar muito bem dessa cidade, sempre falam que aqui é o país do forró, lugar que mantém as tradições originais e a cultura popular das festas de São João vivas. Tem sido fantástico, estou amando tudo e já quero voltar mais vezes. Quero parabenizar toda administração municipal por essa grandiosa festa. As quadrilhas são belíssimas e conseguiram transmitir o orgulho que sentem em fazer parte de tudo isso”, afirmou.

Confira as colocações dos finalistas:

1º Século XX – 500,00 Pontos

2º Unidos em Asa Branca – 499,7 Pontos

3º Pioneiros da Roça – 499,6 Pontos

4º Xodó da Villa – 497,7 Pontos

5º Assum Preto – 497,00 Pontos

6º Meu Sertão – 495,9 Pontos

Fonte e foto AAN