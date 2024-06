Concurso de ‘Ruas Decoradas’ vai premiar a rua mais bonita do período junino em Sergipe

Desde a década de 1950, a tradição de enfeitar as ruas sergipanas durante o período junino em Sergipe se mantém viva através do ‘Concurso Ruas Decoradas’, promovido pela TV Sergipe em parceria com o Governo do Estado. O objetivo é destacar a demonstração do orgulho e do sentimento de pertencimento do sergipano durante o período mais querido do Nordeste. As inscrições iniciaram na quinta-feira, 6, e vão até às 12h do dia 14 de junho.

A participação no concurso é gratuita. Os interessados devem seguir todas as orientações do regulamento. No dia 19, serão divulgados os finalistas que participarão da votação popular no site do G1 Sergipe, que encerrará às 11h do dia 21, quando será divulgada a rua vencedora.

A premiação ocorrerá no dia 27 de junho, com entrega de certificado ao representante, placa simbólica fixada na rua, enaltecendo o título e iniciativa de fomento da tradição junina. A entrega da premiação contará com apresentação de trio pé de serra, quadrilha junina e buffet junino.

Detalhes da inscrição

Para participar do concurso é necessário preencher todos os campos na ficha de inscrição e enviar para o e-mail ‘concursoruasdecoradas@tvsergipe.com.br’, juntamente com fotos do cenário junino da rua que representa: no mínimo 3 e no máximo 5 fotos.

O envio de vídeo é opcional, e cada participante poderá enviar somente um vídeo de até 60 segundos, no formato mp4. É necessário compactar o vídeo e gerar um link, e somente esse link deve ser copiado no corpo do e-mail, conforme orientado no regulamento.