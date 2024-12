Concurso dos professores: provas objetivas e discursivas acontecem no domingo

A valorização do servidor público e o compromisso com a excelência na prestação de serviços à população têm sido marcas da atual gestão da Prefeitura de Aracaju. Visando qualificar ainda mais o quadro de servidores municipais, assim como promover um método de seleção equânime, a Secretaria Municipal da Educação (Semed) está realizando concurso público para o magistério. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no próximo domingo, dia 22, e a relação dos aprovados será divulgada no dia 20 de janeiro de 2025. A realização do certame está sob a responsabilidade da banca organizadora Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação de Seleção (Cebraspe).

No último dia 11, foi divulgado o edital que disponibiliza a consulta ao local de provas. Os candidatos podem acessar essas informações através do site oficial do Cebraspe. O comprovante de inscrição do candidato também está disponível no endereço eletrônico, por meio da página de acompanhamento, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção deste documento.

Para o secretário municipal da Educação, Ricardo Abreu, esse certame não apenas responde à necessidade de recomposição de quadros, mas também reflete uma estratégia para consolidar políticas públicas duradouras, priorizando a qualidade e a equidade na seleção de novos profissionais.

“Nós demos um passo histórico na área da Educação. A Prefeitura está oferecendo 425 vagas para o quadro de professor da rede municipal, contemplando a educação infantil e o ensino fundamental. Isso contribui tanto para a recomposição dos profissionais quanto para a melhoria da qualidade do ensino, ao assegurar profissionais dedicados à nossa rede de forma efetiva. Além disso, esses profissionais poderão colocar seus nomes, num futuro próximo, para serem eleitos e escolhidos diretores de escola, coordenadores pedagógicos e coordenadores administrativos. Isso vai renovar a gestão democrática da nossa rede”, afirma Ricardo.

Concurso

Este é o maior concurso público do magistério já realizado na história da capital sergipana. Com a oferta de 425 vagas, além de cadastro reserva, o concurso visa preencher 359 vagas para pedagogos e 66 para as demais áreas, beneficiando a educação infantil e todo o ensino fundamental.

De acordo com o secretário municipal da Educação, Ricardo Abreu, do ponto de vista pedagógico, a chegada de novos professores concursados é vista como uma oportunidade para fortalecer a identidade e a vinculação dos profissionais com a rede. “Esses profissionais, ao longo dos anos, ganharão uma maior identificação com a rede e poderão participar de formações continuadas, mestrados, doutorados, colocando toda essa expertise a serviço da educação das nossas crianças. O serviço público se baseia em alguns pilares de qualidade, e um desses é ter um quadro de profissionais concursados que aperfeiçoem o serviço ofertado ano após ano”, destaca o secretário.

AAN – Foto Michel de Oliveira