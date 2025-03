Concurso para Especialista em Políticas Públicas em Sergipe está com inscrições abertas; as provas estão previstas para o dia 8 de junho

O concurso para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) em Sergipe está oficialmente aberto. As inscrições seguem até o dia 10 de abril. Ao todo, serão oferecidas sete vagas para profissionais com qualquer formação acadêmica, com salário inicial de R$ 12.400. O concurso tem como objetivo selecionar profissionais para atuar diretamente na criação e implementação de estratégias voltadas ao desenvolvimento do Estado.

A banca organizadora será a Fundação Getúlio Vargas (FGV), e o concurso será dividido em duas fases: a primeira composta por provas objetivas, discursivas e prova de títulos; e a segunda fase, que consistirá em um curso de formação. A taxa de inscrição é de R$ 190.

Os interessados que desejarem solicitar isenção da taxa devem fazer a solicitação entre os dias 10 e 12 de março. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 8 de junho de 2025.

A carreira de EPPGG foi instituída pela Lei 4.302/2000 e desempenha papel estratégico na gestão estadual. O primeiro concurso para a área ocorreu entre 2001 e 2002, sendo seguido por uma nova seleção em 2018. Este será o terceiro processo seletivo, reafirmando o compromisso do governo com a valorização de profissionais especializados e qualificados.

Mais informações podem ser obtidas nos portais da FGV (portal.fgv.br/concursos) e da Secretaria de Estado da Administração (sead.se.gov.br).

Foto: Ascom Sead