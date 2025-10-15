Concurso: prefeito Samuel autoriza processo para contratação da banca

Nesta quarta-feira, 15 de outubro, data em que se comemora o Dia do Professor, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, autorizou o início do processo de contratação da banca que ficará responsável pelo concurso público para professor efetivo da rede municipal de ensino. Por meio do Decreto nº 4.091, o gestor nomeou a comissão que irá analisar e julgar as propostas, a fim de escolher a melhor empresa para realizar o certame.

A comissão é composta por servidores municipais, que deverão analisar as propostas sob os aspectos técnico e de preço, de acordo com os critérios e as diretrizes constantes no Estudo Técnico Preliminar, elaborado conforme a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. O decreto estabelece ainda que a comissão tem o prazo de 90 dias para apresentar o resultado de sua avaliação.

A medida representa mais um passo para a realização do concurso. “Nada mais justo do que celebrar essa data com uma grande notícia para os nossos educadores. Desde o início da nossa gestão solicitamos que os estudos para a realização do concurso fossem feitos, e agora estamos cada vez mais próximos de lançar o edital”, afirmou o prefeito Samuel Carvalho, que reforçou a importância do instrumento para garantir estabilidade e segurança jurídica aos profissionais.

A secretária municipal da Educação, Adriana Carvalho, destacou que o último concurso foi realizado há mais de dez anos e que o novo processo representa um marco para a rede municipal. “Esse momento é muito esperado por toda a categoria. A criação da comissão é mais um passo para a concretização desse sonho”, ressaltou.

Professores contratados

Além do avanço na realização do concurso público, em maio a gestão também garantiu importantes conquistas para os professores contratados por meio do Processo Seletivo Simplificado (PSS), que há anos reivindicavam seus direitos. Por meio da Lei nº 1.819, sancionada pelo prefeito Samuel Carvalho, os profissionais passaram a receber um aditivo que pode chegar a até 87%, além de férias e 13º salário.

Investimentos

O compromisso com a melhoria da Educação também se reflete nos investimentos realizados na estrutura da rede municipal de ensino. Estão em andamento obras de ampliação em sete creches municipais, que irão possibilitar a abertura de 1.250 novas vagas para a Educação Infantil, ampliando o acesso das crianças socorrenses à rede pública.

Além disso, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro entregou a revitalização de três escolas: Escola Izídio Marques de Melo, na Taboca; Escola Barquinho Amarelo, no São Brás; e Escola Pedro Moreira Filho, na Taiçoca de Fora. As ações se somam à entrega de novos uniformes escolares, reforçando o compromisso da gestão em oferecer ambientes mais adequados, confortáveis e acolhedores para alunos e educadores.

