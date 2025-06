Concurso ‘Ruas Decoradas’ segue com votação aberta até o dia 23

As três finalistas do concurso ‘Ruas Decoradas’ já foram escolhidas e, agora, é hora do público escolher sua favorita. A competição, promovida pela TV Sergipe, foi iniciada no último dia 27 com o apoio cultural do Governo do Estado, e segue com a votação aberta até as 11h da segunda-feira, 23, por meio do site G1 Sergipe. A iniciativa reforça as tradições juninas e as manifestações da cultura popular do estado e vai premiar a rua mais bonita do São João de Sergipe.

Para o secretário de Estado da Comunicação, Cleon Nascimento, o apoio dado pelo Governo de Sergipe é mais uma ação de fomento às tradições. “Além da realização de grandes eventos para atrair o público para as nossas manifestações culturais, é extremamente importante envolver a população diretamente na execução de projetos que fortaleçam as nossas raízes, e é também por isso que o Governo presta esse apoio ao concurso que, de fato, incentiva as pessoas a participarem ainda mais das nossas tradições e festejos”, ressalta.

Após o período de inscrição, as escolhidas para concorrer ao prêmio foram: Rua Ruth Santos (antiga avenida São Carlos), no Bairro Industrial, em Aracaju; Rua Antônio Marques, no povoado Tanque Novo, em Riachão do Dantas; e Rua 18, no bairro Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro. O resultado final será divulgado no dia 23, por meio da programação da TV Sergipe e dos canais oficiais do Governo do Estado.

O concurso vai premiar a rua vitoriosa com certificado, troféu, placa decorativa e uma comemoração junina em celebração ao título de vencedora do ‘Concurso Ruas Decoradas’. A premiação será entregue no dia 26 de junho, e vai ser acompanhada de uma apresentação de trio pé de serra, quadrilha junina e bufê junino para 200 pessoas. As apresentações artísticas decorrentes da premiação serão gratuitas e abertas ao público geral.

Foto: Igor Matias