Condutor de carro de passeio perde controle da direção e derruba poste na Avenida Tancredo Neves, em Aracaju

O condutor de um carro de passeio perdeu o controle da direção do veículo e colidiu contra um poste na madrugada deste domingo (14), na Avenida Tancredo Neves, em Aracaju. o condutor e o veículo não foram encontrados no local do acidente.

A SMTT informou que não foi possível identificar se houve vítimas.

Uma equipe da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) esteve no local e fez a limpeza da área e a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) foi acionada para colocar um novo poste no lugar.

Foto SMTT