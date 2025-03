Condutor fica ferido após colidir com mureta de ponte na BR-235, em Laranjeiras

O motorista de um carro de passeio ficou ferido nesta sexta-feira (14), após perder o controle da direção do carro e colidir com a lateral da ponte, quando trafegava com destino a Itabaiana, na BR-235, no município de Laranjeiras..

As informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) são de que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros e sem seguida a vítima, que foi levada ao Hospital Regional de Itabaiana.

Foto redes sociais