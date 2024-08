Condutor fica ferido em colisão entre carro e caminhão na rodovia SE-100

O motorista de um carro de passeio ficou ferido na manhã deste domingo (04), após se envolver em um acidente com um caminhão na rodovia SE-100, em Aracaju.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o motorista do caminhão disse que estava trafegando sentido Mosqueiro/Atalaia, quando percebeu o veículo vindo na contramão em sua direção, e que tentou desviar, mas o carro acabou batendo no eixo traseiro do caminhão.

Ainda segundo o BPRv, o condutor do veículo ficou preso às ferragens, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a um hospital.

O motorista do caminhão foi submetido ao teste do etilômetro, que não registrou o consumo de álcool. O condutor do carro não passou pelo procedimento por falta de condições físicas.

Foto: BPRv