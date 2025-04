ConecTEA: Conexões voltadas para o TEA acontece entre os dias 11 e 13

Ação gratuita acontece no RioMar Aracaju e conta com exposição de produtos e espaço recreativo para crianças autistas

No mês em que se celebra a conscientização do autismo, o RioMar Aracaju promove, em parceria com o Humanizar – espaço especializado em terapia transdisciplinar para TEA –, o evento ‘ConecTEA: Conexões voltadas para o TEA’. A programação acontece entre os dias 11 e 13 de abril, proporcionando momentos de inclusão, conhecimento e lazer para crianças autistas e suas famílias.

Para Patrícia Monteiro, mãe atípica e diretora comercial do Humanizar, a parceria com o RioMar é de grande importância, pois proporciona às crianças a oportunidade de convivência dentro de um espaço de intensa movimentação, o que é um exercício de socialização para a criança com TEA.

“O autista tem direito de estar em todos os lugares, incluindo no shopping. É importante respeitar as diferenças individuais e não fazer suposições sobre se eles irão gostar ou não de estar nesse ambiente. O shopping pode ser um local para interagir com outras pessoas, incluindo amigos, familiares e desconhecidos, ajudar a desenvolver habilidades sociais, como comunicação, cooperação e resolução de conflitos, a desenvolver habilidades cognitivas, como planejamento, organização e resolução de problemas e pode ser um local para construir relacionamentos com outras pessoas que compartilham interesses semelhantes”, pontua Patrícia.

Durante os três dias do ConecTea, o público poderá prestigiar uma exposição de produtos comercializados por mães atípicas empreendedoras e também aproveitar um espaço direcionado à recreação das crianças com TEA.

Itens como recursos educativos, camisas, xícaras, doces e brinquedos voltados para crianças autistas estarão expostos no corredor da loja Kalunga e funcionará das 10h às 22h na sexta e no sábado, e das 12h às 20h no domingo.

Já o espaço de recreação estará no Coworking IJCPM, localizado no Piso L1, ao lado da Kalunga. Por lá, as crianças poderão participar de brincadeiras, atividades lúdicas, pula-pula, contação de histórias, pintura facial e jogos. As atividades recreativas serão realizadas na sexta, sábado e domingo, a partir das 11h30, com monitoramento de aplicadores especializados e supervisão de um psicólogo.

Para registrar os momentos especiais, a programação também contará com um espaço instagramável, onde uma profissional especializada em fotografia inclusiva permanecerá disponível para capturar imagens das famílias e crianças participantes.

Lotti+Caldas Comunicação – Foto GettyImages