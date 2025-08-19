Conexão Juventudes debate impacto da tecnologia na vida dos jovens sergipanos

Evento do IJCPM celebra o Dia Internacional da Juventude, com oficinas, rodas de conversa e apresentações culturais no Shopping Jardins e RioMar Aracaju

Em comemoração ao Dia Internacional da Juventude, celebrado em 12 de agosto, o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) realiza mais uma edição do Conexão Juventudes, considerado um dos principais eventos do calendário anual da instituição, por reunir todas as suas unidades.

Em torno do tema “Tecnologias e suas relações com o mundo”, em Aracaju, a programação tem início nesta segunda-feira, 18 de agosto, no Shopping Jardins, e segue até o dia 3 de setembro, quando será encerrada no RioMar Aracaju.

O evento reunirá 500 jovens atendidos pelo IJCPM, além de estudantes de escolas públicas parceiras, em um espaço de diálogo e aprendizado coletivo sobre a relação entre tecnologia e sociedade.

O tema deste ano, propõe uma reflexão sobre os impactos da era digital na vida dos jovens e nas comunidades. A agenda inclui oficinas, rodas de conversa, vivências voltadas ao bem-estar, além de apresentações culturais e artísticas — atividades idealizadas e conduzidas pelos próprios jovens, com o suporte do IJCPM e de parceiros locais.

No Shopping Jardins, as ações acontecem na Praça de Eventos Orquídea e na unidade do Instituto instalada no centro de compras. O encerramento será realizado no RioMar Aracaju, no Piso L2, ao lado da Camicado, com uma programação voltada para 200 jovens do Instituto.

“O objetivo de toda essa programação é proporcionar trocas enriquecedoras, tendo os jovens como protagonistas da nossa cultura e da nossa sociedade. É muito gratificante ver jovens inspirando e ensinando jovens, fazendo florescer novas habilidades, tendo o desenvolvimento sustentável como pilar”, destaca Danielle Santana, coordenadora de Empregabilidade do IJCPM Aracaju.

Lotti+Caldas Comunicação – Foto GettyImages