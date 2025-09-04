Conexão Juventudes encerra programação com interatividade e reflexão sobre comunicação

O Conexão Juventudes, iniciativa do Instituto João Carlos Paes Mendonça (IJCPM), encerrou sua edição 2025 na última quarta-feira, 3 de setembro, em grande estilo. Realizado na Arena RioMar, no Piso L2 do RioMar Aracaju, o evento reuniu mais de 200 jovens do Instituto e das escolas públicas Carvalho Neto, JK, Benedito Oliveira e do CEBAPM – colégio localizado na Serra do Machado -, em um dia voltado para tecnologia, arte e cultura.

A programação teve como tema “Tecnologia e sua relação com o mundo” e foi marcada por momentos de troca de experiências. O destaque ficou por conta da roda de conversa sobre “O impacto da comunicação digital nas relações humanas”, que contou com a presença dos criadores de conteúdo Luiza Allan, conhecida como “a Alfacinha” (@nãocomosóalface), e Lucas Gama (@oabiudo), além da participação surpresa de Audevan Caiçara, do projeto Rolezinho Cultural.

O encontro também apostou na interatividade como ferramenta de aprendizado e socialização. Os jovens participaram de atividades com realidade virtual e jogos eletrônicos, além de vivenciarem apresentações artísticas e experiências criativas. Houve apresentação teatral dos alunos da oficina de teatro, mostra de projetos audiovisuais, estação de pintura com desenhos criados pelos próprios jovens, fotografia retrô em monóculo e ações em parceria com a Escola Robô Ciência.

Outro ponto alto da programação foi o desfile sustentável, que apresentou looks criados por Anthony Kauã Gois Vieira dos Santos, jovem do IJCPM, a partir de materiais recicláveis como papel, papelão, lacres de alumínio e sacos plásticos. A iniciativa chamou a atenção do público ao unir conscientização ambiental, inovação e autonomia dos criadores.

A coordenadora de Gestão e Articulação Social do IJCPM Aracaju, Paula Libório, destacou a importância do evento como espaço de formação e reflexão para os jovens. “O Conexão Juventudes é uma ação que integra, inspira e fortalece o protagonismo dos jovens. Aqui, eles têm a oportunidade de se expressar, experimentar novas linguagens e refletir sobre o seu papel dentro da sociedade, compreendendo que podem ser agentes de transformação em seus territórios e na construção de um futuro melhor”, afirmou.

O Conexão Juventudes encerra sua edição 2025, mais uma vez, como um espaço de diálogo, criatividade e entretenimento, reforçando o compromisso do IJCPM em aproximar os jovens de temas contemporâneos por meio de atividades educativas, culturais e tecnológicas.

