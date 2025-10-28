Conexão Profissional com o Mercado: Senac SE lança o Rede de Talentos

O Senac Sergipe realiza nesta quarta-feira, 29, o evento “Conexão Profissional com o Mercado”, das 8h às 20h, no ICTec, com objetivo de intermediar a empregabilidade e o empreendedorismo, apresentar o portfólio de cursos, ofertando uma vitrine de oportunidades no mercado de trabalho para os egressos da instituição.

O evento reunirá a classe empresarial sergipana, alunos, egressos e toda a comunidade da instituição. Com vasta programação, ações e serviços serão prestados, distribuídos nos sete eixos de atuação profissional do Senac Sergipe: Gastronomia e Turismo, Moda, Beleza, Saúde e Bem-Estar, Gestão e Negócios, Tecnologia e Informação, Comunicação e Infraestrutura.

Rede de Talentos

O Senac Sergipe lança no evento “Conexão Profissional com o Mercado”, o Portal Rede de Talentos, com a finalidade de ofertar oportunidades de trabalho, por meio de cadastro de empresas e alunos da instituição educacional, facilitando a empregabilidade e o empreendedorismo no estado.

Segundo o diretor do Senac Sergipe, Nilson Lima, 29 de outubro será um grande dia. “Teremos palestras e microeventos em todas as áreas de atuação do Senac Sergipe, além do lançamento da nossa Rede de Talentos, uma verdadeira vitrine para que contratos de emprego sejam concretizados. O Senac vai escrever uma nova página para o desenvolvimento econômico de Sergipe, disponibilizando pessoas qualificadas, suprindo as necessidades das empresas com mão de obra da escola”, ressaltou.

Ainda na programação acontecem as atividades: Homenagem do Conselho Regional de Administração (CRA/SE), Lançamento de E-book de artigos científicos do Senac SE e Oficinas Competições de Penteados.

Confira a programação completa do evento Conexão Profissional com o Mercado

8h – Visitação

Simulador Realístico de Saúde (Sala 3)

Experience Day: utilização de tecnologias inovadoras voltadas à Educação Profissional e Tecnológica (Sala de Inovação)

Rota Inclusiva (circulando)

Espaço Acolher (Sala 1)

8h15: Abertura institucional (Pavilhão)

8h40: Palestra – Conexão Profissional com o Mercado (Pavilhão)

9h às 10h: Descubra o Senac: transformando vidas com oportunidades e um portfólio inovador (Pavilhão)

9h às 11h30: Apresentação de Projetos de Robótica dos alunos do Coesi (Sala 1)

Conexão Zen – Quick massage (Auditório)

10h às 11h: Lançamento do portal Rede de Talentos (Pavilhão)

11h às 11h30: Pesquisa Qualidade Percebida e Gestão da Permanência (Pavilhão)

11h30 às 12h: Senac Empresa (Pavilhão)

12h às 13h: Intervalo/Almoço

13h30 às 15H30: Make Color (Sala 2)

14h às 16h: Demoday (Auditório)

14h às 17h: Conexão Zen – Quick massage (Sala 1)

15h às 16h: Palestra de Moda – Oficina R JOIAS (Pavilhão)

15h às 17h: Oficina – “IA para negócios com a utilização do celular” (Sala 5)

15h30: Barber Retrô (Sala 2)

16h às 17h: Desfile Senac Fazendo Moda (Pavilhão) ECOS (Auditório)

17h às 18h: Intervalo

19h: Homenagens do Conselho Regional de Administração – CRA/SE (Pavilhão)

Lançamento E-book – artigos científicos Senac/SE (Pavilhão)

Oficina Competições – Penteados (Sala 2)

VII Fórum de Turismo (Pavilhão)

III Jornada de Tecnologia da Informação (Auditório)

20h: Encerramento cultural (Pavilhão)

