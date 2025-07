Conferência Estadual de Direitos Humanos acontece entre os dias 28 e 29 de julho

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), em parceria com a Escola Superior da Advocacia de Sergipe (ESA/SE), realizará, entre os dias 28 e 29 de julho, a Conferência Estadual de Direitos Humanos, em Aracaju.

Com o tema “Direitos Humanos em Perspectiva: Interseccionalidades, Inovações e Justiça Social”, o evento será um espaço de diálogo e construção coletiva sobre direitos fundamentais, justiça social e as múltiplas formas de promover a equidade.

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, destaca que a realização da conferência em Sergipe contribuirá para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. “A Conferência Estadual de Direitos Humanos acontece em um momento fundamental para refletirmos e avançarmos na promoção e defesa dos direitos de todas as pessoas em nosso estado. Essa conferência é uma oportunidade única de reunir especialistas, ativistas, representantes da sociedade civil e do poder público para debater temas essenciais e buscar soluções que promovam uma sociedade mais justa e igualitária”, afirma Costa.

O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB/SE, César Zuzarte, explica que o tema da conferência foi pensado diante da necessidade de compreender e debater a complexidade das questões atuais na defesa dos direitos daqueles que mais necessitam. “As interseccionalidades nos ajudam a entender como diferentes formas de opressão e discriminação se cruzam, afetando grupos específicos de maneira única. Além disso, queremos destacar as inovações que vêm surgindo na área dos direitos humanos, seja por meio de novas políticas, tecnologias ou abordagens, sempre com o objetivo de ampliar a justiça social”, aponta Zuzarte.

“Nosso compromisso é fortalecer a luta por direitos, promover o diálogo e buscar soluções que atendam às demandas de todos, especialmente daqueles que mais precisam de proteção e reconhecimento. Essa conferência é uma oportunidade de reafirmar que os direitos humanos são a base de uma sociedade democrática, plural e inclusiva. Contamos com a participação de todos para fazer deste evento um marco na construção de um futuro mais justo para Sergipe”, completa.

Conferência

A conferência acontecerá em dois dias. No primeiro, dia 28, serão formados sete grupos de trabalho, compostos por conselhos e movimentos sociais, que irão apresentar relatos e propostas para a elaboração de uma carta de intenções. Essa carta será lida no encerramento do evento e enviada às diversas instâncias do poder público municipal, estadual e federal, além de comissões legislativas, parlamentares, coletivos, organizações não governamentais e lideranças participantes.

À noite, ocorrerá a Conferência Inaugural no auditório da CAASE, com a palestra da Defensora Pública Federal e Presidente da CNDH, Charlene Borges, abordando o tema “Direitos Humanos e Justiça Social”.

No segundo dia, 29, das 8h às 21h30, serão realizados painéis temáticos divididos em três eixos: Justiça e Inclusão; Direitos Humanos, Sustentabilidade e Inovação; e Corpos, Gêneros e Resistências.

A inscrição é solidária e pode ser feitas no site da ESA/SE.

Por Innuve Comunicação – Ascom OAB/SE