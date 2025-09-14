Conferência Livre da Mulher da CUT/SE é validada pelo Ministério das Mulheres

O Coletivo de Mulheres da Central Única dos Trabalhadores (CUT-Sergipe) teve a sua Conferência Livre validada pelo Ministério das Mulheres.

A 1ª Conferência Livre da Mulher da CUT/SE teve a temática ‘Trabalho em Transformação: o impacto na vida das mulheres’ e foi realizada no dia 1º de agosto de 2025, na sede do SINDISAN, em Aracaju. A Conferência reuniu 102 mulheres de todas as regiões do estado de Sergipe. Juntas, as mulheres aprovaram três propostas que serão enviadas para a Conferência Nacional da Mulher. Confira:

1. Garantir a implementação de um Fundo Nacional de direitos trabalhistas para mulheres informais, assegurando-lhes acesso às informações dos seus direitos, destinando 30% desse fundo para a formação dessas mulheres com o objetivo de inseri-las no mercado de trabalho.

2. Garantir recursos para implementar a Política Nacional de Cuidados, através da elaboração, construção e divulgação ampla das ações, programas e benefícios dos planos nacional, estadual e municipal de políticas de cuidados, com participação social e do movimento feminista. A Política Nacional de Cuidados deve ser universal, integral e intersetorial, integrando as áreas de políticas para mulheres, idosos, crianças, pessoas com deficiência, saúde, educação, assistência social, trabalho e emprego, rompendo a separação entre produção e a reprodução para garantir desenho adequado às necessidades de contextos sociais específicos.

3. Instituir ações intersetoriais de apoio à saúde mental da mulher trabalhadora, financiadas pelo Governo Federal, com o intuito de ampliar e fortalecer o cuidado mental como política pública do Estado.

A diretora da Secretaria da Mulher Trabalhadora da CUT/SE, Adenilde Dantas, destacou que esta validação pelo Ministério das Mulheres fortalece a mobilização feminista das mulheres trabalhadoras CUTistas.

“Iremos com toda a garra participar da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que vai acontecer nos dias 29 e 30 de setembro e no dia 1º de outubro, reunindo em Brasília mulheres de todo o Brasil para a construção das políticas públicas que serão eficazes para transformar de maneira positiva a realidade da mulher no nosso País”, declarou Adenilde Dantas.

A Conferência Livre da Mulher da CUT-SE elegeu as seguintes delegadas para participar da Conferência Nacional:

Titular: Adenilde de Souza Dantas (CUT)

Suplente: Leila Angélica Oliveira Moraes de Andrade (CUT)

Titular: Simone de Freitas Gama (SINTESE)

Suplente: Paloma Emmanuelle Santos de Menezes (SINTESE)

Titular: Joelma Dias Silva (Marcha Mundial das Mulheres)

Suplente: Maria Zélia Santos Souza Nascimento (Marcha Mundial das Mulheres)

Texto e foto Iracema Corso