Confiança arranca empate com o ABC nos acréscimos na Série C

Em um duelo eletrizante na Arena Batistão, Confiança e ABC protagonizaram um jogo de tirar o fôlego pela rodada da Série C. O Dragão, pressionado pela zona de rebaixamento, teve a chance de sair com a vitória, mas viu o roteiro mudar nos minutos finais: perdeu pênalti, sofreu gol nos acréscimos e, na sequência, buscou o empate salvador.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e por poucas chances claras. As equipes apostaram em transições rápidas e bolas aéreas, mas pecaram na intensidade e nos passes decisivos. O Confiança assustou com Valdir Júnior, que parou em grande defesa do goleiro Pedro Paulo.

Na etapa final, as emoções ficaram reservadas para os minutos finais. Dionísio perdeu uma chance incrível cara a cara com o goleiro e, pouco depois, sofreu pênalti. Neto, artilheiro do Confiança, foi para a cobrança, mas Pedro Paulo defendeu. O castigo veio nos acréscimos, quando Bruno Leite abriu o placar para o ABC. No entanto, a resposta azulina foi imediata: Ronald Camarão apareceu para garantir o empate e evitar a derrota em casa.

O resultado mantém as duas equipes em situação delicada na tabela, mas o Confiança celebra o ponto conquistado no apagar das luzes, enquanto o ABC lamenta a vitória escapando por entre os dedos.

Por Barroso Guimarães – Foto: Luiz Neto/ADC – Futebol Sergipano