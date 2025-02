Confira 23 novas vagas de emprego divulgadas pelo NAT nesta quarta

A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do Núcleo de Apoio do Trabalho (NAT), divulga mais 23 vagas para o mercado formal de trabalho nesta quarta-feira, 5. As oportunidades estão distribuídas para os níveis fundamental, médio e superior, com ou sem experiência comprovada, além de vagas afirmativas para mulheres.

Para se candidatar, os trabalhadores devem comparecer ao NAT munidos de RG, CPF, Carteira de Trabalho (física ou digital), comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem as experiências profissionais anteriores.

Os candidatos interessados devem se cadastrar ou atualizar o cadastro no NAT, localizado na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Outras informações pelo WhatsApp 79 991 98-8865. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe.

Confira as vagas disponíveis:

1 vaga para vendedor externo

Segmento: atacadista de frutas e afins

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência na função, comprovada em CTPS, veículo próprio e habilitação categoria A.

2 vaga para costureira

Segmento: moda praia/fitness

Requisitos: experiência mínima de seis meses com costura de moda praia, fitness, roupas de tecido nas máquinas galoneira, overlock e reta; conhecimento em modelagem e corte. Necessário experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para jardineiro

Segmento: condomínio

Requisitos: ensino fundamental, experiência comprovada em CTPS, habilitação AB e disponibilidade para trabalhar na Barra dos Coqueiros.

2 vagas para auxiliar de serviços gerais

Segmento: condomínio

Requisitos: ensino fundamental e disponibilidade para trabalhar na Barra dos Coqueiros.

1 vaga para auxiliar de serviços gerais

Segmento: hotel

requisitos: ensino fundamental e experiência na função

2 vagas para forneiro

Segmento: supermercado

Requisitos: experiência na função e preferencialmente morar no Bairro Soledade e Adjacências

4 vagas para açougueiro

Segmento: supermercado

Requisitos: fundamental completo, experiência na função e preferencialmente morar no bairro Soledade e adjacências.

4 vagas para padeiro

Segmento: supermercado

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS, preferencialmente morar no bairro Soledade e Adjacências

1 vaga para operador de caixa

Segmento: cafeteria

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função. Esta vaga se destina a contrato intermitente.

1 vaga para auxiliar de cozinha

Segmento: cafeteria

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função. Esta vaga se destina a contrato intermitente.

Vaga para estágio

1 vaga para estudante

Segmento: construção civil

Requisitos: superior cursando o 4º período em Arquitetura. Realizar desenhos técnicos e detalhamentos utilizando softwares como AutoCAD, Revit, SketchUp ou similares.

Vagas afirmativas para mulheres

2 vagas para consultor de vendas

Segmento: comércio varejista

Requisitos: ensino superior completo em administração, arquitetura ou design de interiores e experiência mínima de 6 meses (comprovada em CTPS).

1 vaga para auxiliar de escritório

Segmento: comércio imobiliário

Requisitos: ensino médio completo e experiência com atendimento ao público.