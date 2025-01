Confira 26 novas vagas de emprego divulgadas pela Secretaria do Trabalho

Nesta segunda-feira (13), um total de 26 novas vagas para o mercado de trabalho foram intermediadas pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), através do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT).

Os candidatos com interesse em uma das vagas, deve se cadastrar no NAT, levando os documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado), além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. São oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior, incluindo uma vaga para estágio, com ou sem experiência comprovada, além de vagas afirmativas para mulheres e também para pessoas com deficiência (PcD), para as quais é preciso apresentar o laudo médico.

Localizado na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju, o NAT atende o público de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Para mais informações, entrar em contato via WhatsApp 79 999 58-8865. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe

Confira as vagas disponíveis:

2 vagas para pedreiro

Segmento: construção civil

Requisitos: experiência mínima de seis meses comprovada em CTPS.

4 vagas para pedreiro

Segmento: construção civil

Requisitos: ensino fundamental e experiência mínima de seis meses comprovada em CTPS.

4 vagas para servente de obras

Segmento: construção civil

Requisitos: ensino fundamental e experiência na função.

1 vaga para carpinteiro

Segmento: construção civil

Requisitos: ensino fundamental e experiência mínima de seis meses comprovada em CTPS.

Vagas afirmativas para mulheres

2 vagas para rejuntadora

Segmento: construção civil

Requisitos: ensino médio completo e experiência mínima de seis meses na função, com comprovação em CTPS.

1 vaga para técnico em segurança do trabalho

Segmento: construção civil

Requisitos: ensino médio completo e experiência mínima de seis meses na função, com comprovação em CTPS.

5 vagas para panfleteira

Segmento: ótica

Requisitos: ensino fundamental.

1 vaga para consultora de vendas

Segmento: comércio varejista

Requisitos: superior completo em Administração, Arquitetura ou Designer de interiores e experiência mínima de seis meses, comprovada em CTPS.

Vagas afirmativas para PcD

2 vagas para cuidador social

Segmento: serviços de apoio

Requisitos: ensino médio completo.

1 vaga para pedreiro

Segmento: construção civil

Requisitos: ensino fundamental e experiência na função.

1 vaga para servente de obras

Segmento: construção civil

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função.

1 vaga para carpinteiro

Segmento: construção civil

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função.

Vagas para estágio

1 vaga para estágio

Requisitos: ensino superior cursando o 4º período em Administração ou Ciências contábeis.