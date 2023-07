Confira a lista de documentos extraviados durante o Forró Caju 2023

A Guarda Municipal de Aracaju (GMA), órgão vinculado à Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), informa que documentos extraviados encontrados pela corporação durante as sete noites do Forró Caju 2023 estarão disponíveis para resgate a partir desta terça-feira, dia 4, no Comando Geral da GMA, localizado no Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), em horário comercial.

Os documentos ficarão disponíveis até a próxima sexta-feira, dia 7. Após essa data, serão encaminhados para a unidade central dos Correios em Aracaju.

Confira abaixo a lista de documentos recuperados:

Nome Documentos AILZA J. MENEZES CARTÃO CENCOSUD ANTÔNIO CARLOS B. DOS SANTOS (DEVOLVIDO) IDENTIFICAÇÃO DE JORNALISTA BRUNA BATISTA LEAL CARTÃO VISA ITI CAROL KELLY SANTOS DA SILVA RG CLEIDINALDO RIBEIRO DOS SANTOS ANDRADE RG; CARTÃO VACINA; CARTÃO INTER; CARTÃO TICKET; CARTÃO BRADESCO; CARTÃO NUBANK DANIELLE DE JESUS SANTOS RG DAVID D. DE BARROS CARTÃO SX DAVID MENESES BARBSOSA RG (CÓPIA), CRLV EM NOME DE SAMUEL DE OLIVEIRA SANTOS DENNY PEREIRA BARROS CARTÃO ITI; CARTÃO VISA; CARTÃO SWILE DHONES RAFAEL DE FARIAS CARTÃO BANESE EDIVANIA DOS S. MONTEIRO CARTAO UNIMED ELISSON A ANJOS CARTÃO OURO CARD ELIZANA ANDRADE C ANJOS CARTÃO BANESE ERICK SILVA MELO RG FÁBIO FERNANDO DOS SANTOS CPF; RG FÁBIO FERREIRA FARIAS (DEVOLVIDO) CARTEIRA FUNCIONAL FELIPE EDSON SILVA TAVARES RG FELIPE SABINO ALVES DOS SANTOS RG E CARTÃO CAIXA EM NOME DE “——DO DA SILVA ROCHA” HENRIQUE SOUZA VITOR CARTÃO PICPAY JOACIR RODRIGUES MARANHÃO DE OLIVEIRA RG JOÃO M. OLIVEIRA CARTÃO NUBANK JOAO SANTOS CARTÃO INTER JULIA CRISTINE ANDRADE SANTOS RG JULLIANA M. FRANCA S CARTÃO PICPAY LEONARDO TELES CARTÃO DE CRÉDITO NU LUAN DE SOUZA SILVA CNH; CARTÃO NUBANK LUCAS MATEUS JESUS SILVA CARTÃO CAIXA; CARTÃO UNIMED; TÍTULO DE ELEITOR; RG LUCIANA BOMFIM MENEZES DIAS RG LUIZ FERNANDO FARIAS CNH; CARTÃO C6 BANK MARCOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS (DEVOLVIDO) CARTEIRA OAB/SE; CARTÃO CAIXA ASSISTÊNCIA OAB/SE; CARTÃO WILL BANK; CARTÃO NUBANK PAULO H. S. CARMO CARTÃO NUBANK RANIELLE V MARTINS CARTÃO DE CRÉDITO NU RAQUEL SILVA CARTÃO DE CRÉDITO SAMS CLUB GOLD RICHELLE BARBOSA DA SILVA RG RODRIGO FRANCISCO ARAGÃO SANTOS RG RONALD ANDRETTI SILVA VIEIRA CNH TED DOMINGUES BORBOREMA CARTÃO ELO VENICIO BATISTA DOS SANTOS CARTEIRA COM: RG, XEROX CARTÃO SUS; CARTÃO VACINA; XEROX CRLV; CPF

Foto: Michel de Oliveira