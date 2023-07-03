Confira a lista de documentos extraviados durante o Forró Caju 2023

A Guarda Municipal de Aracaju (GMA), órgão vinculado à Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), informa que documentos extraviados encontrados pela corporação durante as sete noites do Forró Caju 2023 estarão disponíveis para resgate a partir desta terça-feira, dia 4, no Comando Geral da GMA, localizado no Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), em horário comercial.
Os documentos ficarão disponíveis até a próxima sexta-feira, dia 7. Após essa data, serão encaminhados para a unidade central dos Correios em Aracaju.
Confira abaixo a lista de documentos recuperados:
|Nome
|Documentos
|AILZA J. MENEZES
|CARTÃO CENCOSUD
|ANTÔNIO CARLOS B. DOS SANTOS (DEVOLVIDO)
|IDENTIFICAÇÃO DE JORNALISTA
|BRUNA BATISTA LEAL
|CARTÃO VISA ITI
|CAROL KELLY SANTOS DA SILVA
|RG
|CLEIDINALDO RIBEIRO DOS SANTOS ANDRADE
|RG; CARTÃO VACINA; CARTÃO INTER; CARTÃO TICKET; CARTÃO BRADESCO; CARTÃO NUBANK
|DANIELLE DE JESUS SANTOS
|RG
|DAVID D. DE BARROS
|CARTÃO SX
|DAVID MENESES BARBSOSA
|RG (CÓPIA), CRLV EM NOME DE SAMUEL DE OLIVEIRA SANTOS
|DENNY PEREIRA BARROS
|CARTÃO ITI; CARTÃO VISA; CARTÃO SWILE
|DHONES RAFAEL DE FARIAS
|CARTÃO BANESE
|EDIVANIA DOS S. MONTEIRO
|CARTAO UNIMED
|ELISSON A ANJOS
|CARTÃO OURO CARD
|ELIZANA ANDRADE C ANJOS
|CARTÃO BANESE
|ERICK SILVA MELO
|RG
|FÁBIO FERNANDO DOS SANTOS
|CPF; RG
|FÁBIO FERREIRA FARIAS (DEVOLVIDO)
|CARTEIRA FUNCIONAL
|FELIPE EDSON SILVA TAVARES
|RG
|FELIPE SABINO ALVES DOS SANTOS
|RG E CARTÃO CAIXA EM NOME DE “——DO DA SILVA ROCHA”
|HENRIQUE SOUZA VITOR
|CARTÃO PICPAY
|JOACIR RODRIGUES MARANHÃO DE OLIVEIRA
|RG
|JOÃO M. OLIVEIRA
|CARTÃO NUBANK
|JOAO SANTOS
|CARTÃO INTER
|JULIA CRISTINE ANDRADE SANTOS
|RG
|JULLIANA M. FRANCA S
|CARTÃO PICPAY
|LEONARDO TELES
|CARTÃO DE CRÉDITO NU
|LUAN DE SOUZA SILVA
|CNH; CARTÃO NUBANK
|LUCAS MATEUS JESUS SILVA
|CARTÃO CAIXA; CARTÃO UNIMED; TÍTULO DE ELEITOR; RG
|LUCIANA BOMFIM MENEZES DIAS
|RG
|LUIZ FERNANDO FARIAS
|CNH; CARTÃO C6 BANK
|MARCOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS (DEVOLVIDO)
|CARTEIRA OAB/SE; CARTÃO CAIXA ASSISTÊNCIA OAB/SE; CARTÃO WILL BANK; CARTÃO NUBANK
|PAULO H. S. CARMO
|CARTÃO NUBANK
|RANIELLE V MARTINS
|CARTÃO DE CRÉDITO NU
|RAQUEL SILVA
|CARTÃO DE CRÉDITO SAMS CLUB GOLD
|RICHELLE BARBOSA DA SILVA
|RG
|RODRIGO FRANCISCO ARAGÃO SANTOS
|RG
|RONALD ANDRETTI SILVA VIEIRA
|CNH
|TED DOMINGUES BORBOREMA
|CARTÃO ELO
|VENICIO BATISTA DOS SANTOS
|CARTEIRA COM: RG, XEROX CARTÃO SUS; CARTÃO VACINA; XEROX CRLV; CPF
Foto: Michel de Oliveira