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Aracaju, 3 de julho de 2023

Confira a lista de documentos extraviados durante o Forró Caju 2023

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  • |   13h54

A Guarda Municipal de Aracaju (GMA), órgão vinculado à Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), informa que documentos extraviados encontrados pela corporação durante as sete noites do Forró Caju 2023 estarão disponíveis para resgate a partir desta terça-feira, dia 4, no Comando Geral da GMA, localizado no Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), em horário comercial.

Os documentos ficarão disponíveis até a próxima sexta-feira, dia 7. Após essa data, serão encaminhados para a unidade central dos Correios em Aracaju.

Confira abaixo a lista de documentos recuperados:

Nome Documentos
AILZA J. MENEZES CARTÃO CENCOSUD
ANTÔNIO CARLOS B. DOS SANTOS (DEVOLVIDO) IDENTIFICAÇÃO DE JORNALISTA
BRUNA BATISTA LEAL CARTÃO VISA ITI
CAROL KELLY SANTOS DA SILVA RG
CLEIDINALDO RIBEIRO DOS SANTOS ANDRADE RG; CARTÃO VACINA; CARTÃO INTER; CARTÃO TICKET; CARTÃO BRADESCO; CARTÃO NUBANK
DANIELLE DE JESUS SANTOS RG
DAVID D. DE BARROS CARTÃO SX
DAVID MENESES BARBSOSA RG (CÓPIA), CRLV EM NOME DE SAMUEL DE OLIVEIRA SANTOS
DENNY PEREIRA BARROS CARTÃO ITI; CARTÃO VISA; CARTÃO SWILE
DHONES RAFAEL DE FARIAS CARTÃO BANESE
EDIVANIA DOS S. MONTEIRO CARTAO UNIMED
ELISSON A ANJOS CARTÃO OURO CARD
ELIZANA ANDRADE C ANJOS CARTÃO BANESE
ERICK SILVA MELO RG
FÁBIO FERNANDO DOS SANTOS CPF; RG
FÁBIO FERREIRA FARIAS (DEVOLVIDO) CARTEIRA FUNCIONAL
FELIPE EDSON SILVA TAVARES RG
FELIPE SABINO ALVES DOS SANTOS RG E CARTÃO CAIXA EM NOME DE “——DO DA SILVA ROCHA”
HENRIQUE SOUZA VITOR CARTÃO PICPAY
JOACIR RODRIGUES MARANHÃO DE OLIVEIRA RG
JOÃO M. OLIVEIRA CARTÃO NUBANK
JOAO SANTOS CARTÃO INTER
JULIA CRISTINE ANDRADE SANTOS RG
JULLIANA M. FRANCA S CARTÃO PICPAY
LEONARDO TELES CARTÃO DE CRÉDITO NU
LUAN DE SOUZA SILVA CNH; CARTÃO NUBANK
LUCAS MATEUS JESUS SILVA CARTÃO CAIXA; CARTÃO UNIMED; TÍTULO DE ELEITOR; RG
LUCIANA BOMFIM MENEZES DIAS RG
LUIZ FERNANDO FARIAS CNH; CARTÃO C6 BANK
MARCOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS (DEVOLVIDO) CARTEIRA OAB/SE; CARTÃO CAIXA ASSISTÊNCIA OAB/SE; CARTÃO WILL BANK; CARTÃO NUBANK
PAULO H. S. CARMO CARTÃO NUBANK
RANIELLE V MARTINS CARTÃO DE CRÉDITO NU
RAQUEL SILVA CARTÃO DE CRÉDITO SAMS CLUB GOLD
RICHELLE BARBOSA DA SILVA RG
RODRIGO FRANCISCO ARAGÃO SANTOS RG
RONALD ANDRETTI SILVA VIEIRA CNH
TED DOMINGUES BORBOREMA CARTÃO ELO
VENICIO BATISTA DOS SANTOS CARTEIRA COM: RG, XEROX CARTÃO SUS; CARTÃO VACINA; XEROX CRLV; CPF

Foto: Michel de Oliveira

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