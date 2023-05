Confira a nova pesquisa de preços: Procon Aracaju identifica variações nos preços dos combustíveis na capital

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), divulga nesta sexta-feira (12), nova pesquisa comparativa de preços dos combustíveis, realizada na capital. O monitoramento integra as ações do setor de Educação e Pesquisa do órgão e contempla segmentos variados do comércio.

O levantamento realizado na terça-feira (9) apresenta os dados coletados em 43 estabelecimentos. Foram verificados os valores aplicados para a gasolina comum e gasolina aditivada, que apresentaram menor valor de R$ 5,19; etanol, com valores entre R$ 4,08 e R$ 4,49; o gás natural veicular – GNV, com valores entre R$ 4,66 e R$ 4,77.

A coordenadora do órgão, Carolinne Bongiovani, ressalta que entre os dados mais expressivos esteve a variação detectada para o preço do Diesel S10. “Constatamos o menor preço de R$4,96 e maior preço de R$6,29, o que representa uma variação de R$ 1,33. Por isso, além do trabalho que já desenvolvemos de monitoramento, ressaltamos a importância da pesquisa prévia por parte dos consumidores. Nosso trabalho periódico de coleta de dados visa auxiliar os consumidores com essas referências de valores aplicados no mercado”, pontuou.

Em comparação com as pesquisas divulgadas nos dois últimos meses, o maior valor para o Diesel S10 coincide com o maior valor registrado, também, no mês de abril. Já em relação ao mês de março, quando foi verificado maior preço de R$ 6,58, ficou constatada a redução. No que se refere aos menores valores, houve redução em relação aos dois últimos meses, passando de R$ 5,50 para R$ 4,96.

Todas as pesquisas desenvolvidas pelo Procon Aracaju podem ser consultadas através do site procon.aracaju.se.gov.br/pesquisa-de-precos. Diante de dúvidas ou necessidade de realizar denúncias, o consumidor pode acionar o órgão através dos canais oficiais de atendimento. Estão disponíveis o SAC 151 e o telefone 3179-6040, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Também é possível encaminhar a solicitação através do e-mail procon@racaju.se.gov.br.

Confira a tabela completa.