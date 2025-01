O ClimAju, plataforma meteorológica da Prefeitura de Aracaju, informa que nesta sábado (04), o tempo na capital deve ter céu parcialmente nublado, sem possibilidade de chuva.

O ClimAju diz ainda que os ventos devem ficar entre fracos e moderados, com rajadas ocasionais ao longo do dia. Os termômetros devem oscilar entre 24 °C e 34 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 60% no período da tarde.

Foto: reprodução