O Verão Sergipe 2025 promete movimentar e fortalecer o turismo no interior do estado com uma programação diversificada durante a estação mais quente do ano. Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Especial da Comunicação (Secom), em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), conta com uma programação diversificada com shows de artistas nacionais e sergipanos, além de atividades esportivas e culturais, contribuindo para o desenvolvimento econômico e turístico das regiões participantes.

As festividades iniciam nesta sexta-feira, 24 de janeiro, abrindo a programação e seguem também no sábado, 25, em Pacatuba. Nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro continua em Canindé de São Francisco, e nos dias 7 e 8 de fevereiro chega a Pirambu. Na Barra dos Coqueiros, o evento acontece nos dias 14 e 15 de fevereiro, e o encerramento do Verão Sergipe 2025 será durante o Carnaval, de 1º a 3 de março, na Praia do Abaís, em Estância. Confira a programação completa: Pacatuba Sexta 24/01/2025 21h – LARISSA COSTA 23h – CHICABANA 1h – NADSON O FERINHA 3h – VITOR FERNANDES Sábado 25/01/2025 21h – LEONNE O NOBRE 23h – LUIZA MARTINS 1h – MARCELO FALCÃO 3h – TARCÍSIO Canindé de São Francisco Sexta 31/01/2025 21h – MARAISA CANTORA 23h – TATY GIRL 1h – LEO SANTANA 3h – MIKAEL SANTOS Sábado 01/02/2025 21h – PAGODUN 23h – DORGIVAL DANTAS 1h – UNHA PINTADA 3h – FRANQUINHO VAQUEIRO Pirambu Sexta 07/02/2025 21h – CID NATUREZA 23h – XANDDY HARMONIA 1h – HEITOR COSTA 3h – ITTAUAN Sábado 08/02/2025 21h – BANDA SEEWAY 23h – DI PROPÓSITO 1h – DANIELZINHO JR 3h – PABLO Barra dos Coqueiros Sexta 14/02/2025 21h – PEDRO LUA 23h – HUNGRIA 1h – TIMBALADA 3h – EDSON GOMES Sábado 15/02/2025 21h – REAÇÃO 23h – PATO FU 1h – BAIANASYSTEM 3h – DILSINHO Abaís Sábado 01/03/2025 19h – DIOGUINHO 21h – ALISSON LIMA 23h – FILHOS DA BAHIA 1h – DEVINHO NOVAES 3h – TUKA VELLOZ Domingo 02/03/2025 21h – VITINHO SOARES 23h – VINA CALMON 1h – GUIG GHETTO 3h – MARCELO BALLA Segunda 03/03/2025 21h – XICABANDA 23h – LUANZINHO MORAES 1h – LA FÚRIA 3h – LUIZ FERRAZ