Confira a programação da Segundona do Turista do dia 15 de julho

Os festejos na Rua de São João acontecem até dezembro deste ano

Os festejos do ‘país do forró’ continuam na Segundona do Turista, na Rua São João, nesta segunda-feira, 15, com apresentação de trios pé de serra, quadrilha junina e banda. O evento é uma promoção do Governo de Sergipe por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e acontece até dezembro deste ano.

Confira os horário da programação:

18h – Trio Ceará

20h – Quadrilha Junina Nordestina

20h30 – Senna

21h30 – Robertinho dos Oito Baixos

Na Vila do Forró, na Orla da Atalaia, a programação retorna na terça-feira, 16, com Capunga do Forró, Caçula do Forró, Quadrilha Junina Meu Xodó, Gilvan Lima do Forró e Forró Maturi.

Foto: Jorge Henrique

Por Eliane Cardoso