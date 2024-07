Confira a programação da Segundona do Turista, em Aracaju

Toda segunda-feira, tem apresentação de bandas de forró, trios pé de serra e quadrilhas

A Segundona do Turista, na Rua São João, em Aracaju, continua com o forró tradicional e apresentação de quadrilhas juninas até dezembro deste ano. A iniciativa é promovida pelo Governo de Sergipe por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), como forma de fomentar a cultura e incentivar o turismo e a economia local.Toda segunda-feira, o espaço é palco de apresentação de bandas de forró, trios pé de serra e quadrilhas juninas.

Na terça-feira, 23, recomeça a programação semanal da Vila do Forró, na Orla da Atalaia. Começa com programação no Coreto, às 17h30 com Geacordion. Já no Barracão da Sergipe, tem Bartira Fraga, às 19 horas, a Quadrilha Junina Cangaceiros do Sertão, às 20h30 e encerramento com Banda Natura, às 21h30.

Programação Segundona do Turista- 22/07

18h- Luiza Lu

20h- Quadrilha Junina Balanço do Nordeste

20h30-Quadrilha Junina Rala Rala

21h-Naná Trio

ASN – Foto: Isis Oliveira