Confira a programação das comemorações dos 170 anos de Aracaju para esta semana

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), dá continuidade às celebrações dos 170 anos da capital sergipana, entrando na última semana de comemorações. De 26 a 30 de março, a programação conta com os Circuitos Participativo, Shows, Gastronômico, Teatral, Turístico, Cultural e Acessibilidade.

No Circuito de Shows a cultura afro será representada com apresentações da banda Descidão Quilombola, Mestre Saci e a pernambucana Lia de Itamaracá. Já no dia 29 de março, será realizada a tradicional Corrida Cidade de Aracaju, a partir das 14h, com largada no Centro Histórico de São Cristóvão. E, encerrando as comemorações, no domingo, dia 30 de março, a comunidade católica será contemplada com os shows de Mike Oliveira e Flávio Vitor Júnior, no Parque da Sementeira.

Confira abaixo a programação completa:

CIRCUTO SHOWS

Afro: 27/03/2025 – QUINTA | Cortejo dos Ojás (Da Colina até Mini Golf)

19h – Banda Afoxé Di Preto

Afro: 28/03/2025 – SEXTA | Praça de Eventos – Orla de Atalaia

18h – Descidão Quilombola (SE)

19h30 – Mestre Saci (SE)

21h – Lia de Itamaracá (PE)

30/03/2025 – DOMINGO | Parque Sementeira (Comunidade Católica)

18h – Mike Oliveira

20h – Flávio Vitor Junior

CIRCUITO DE TEATRO

27/03 – 16h Peneirou Xerém

Espetáculo “Mamulengo do Cheiroso – A Grande Cobra”

Grupo Imbuaça – “A Peleja de Leandro na Trilha do Cordel” – Praça Fausto Cardoso

CIRCUITO PARTICIPATIVO

Ouvidoria no Seu Bairro

28/03 – Mercado Setorial Viana de Assis (Santos Dumont)

CIRCUITO GASTRONÔMICO

08 a 29 de março – 32 Restaurantes

Sabores de Aracaju – 170 anos (Parceria com a ABRASEL)

CIRCUITO TURÍSTICO

Datas: 25 e 27/03 – 8h30 – 11h30

Local: Centro Cultural de Aracaju

Evento: Descubra Aracaju (Turismo pedagógico)

Datas: 28/03 – 8h – 12h

Local: Praia do Havaizinho, Orla de Atalaia

Evento: Projeto Praia Acessível

CIRCUITO CULTURAL

Centro Cultural de Aracaju

31/03 – 9h – Exposição: Aracaju Romântica – Anos 40 e 50

Março a Maio/2025 – Exposição Numismática e Multicolecionismo | Centro Cultural de Aracaju

Biblioteca Ivone de Menezes Vieira

26/03 – 9h – Clube do livro com Pessoas Idosas da Comunidade. Livro: Roteiro de Aracaju do escritor aracajuano Mário Cabral

28/03 – 8h -Hora do Conto – Brincando de uma história de verdade sobre a mudança da capital

Galeria Álvaro Santos

28/03 – 15h -Coleção Cajuistas (Desfile do Núcleo de Moda do Senac)

CIRCUITO ACESSIBILIDADE

Camarote e área Vip da Acessibilidade e Serviço Especializado de Abordagem Social

Projeto Praia Acessível

28/03 – 8h – 12h

Local: Praia do Havaizinho, Orla de Atalaia.

29/03/2025 CORRIDA CIDADE DE ARACAJU

A partir das 14h – com largada no Centro Histórico de São Cristóvão

Percursos:

24 km: Largada no Centro Histórico de São Cristóvão

10 km: Partida na rotatória do conjunto Eduardo Gomes

5 km: Largada antes do viaduto da Avenida Tancredo Neves

