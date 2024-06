Confira a programação deste domingo, 2, no Arraiá do Povo e Vila do Forró

A maratona de shows do maior festejo junino de Sergipe continua neste domingo, 2, com muito forró pra “chamegar”. No Arraiá do Povo, quem abre a segunda noite de shows no Palco Rogério é a banda Xote Baião, às 19, seguida por Brasas do Forró, às 21h, encerrando a noite com Forrozão Baby Som, às 23h.

Já na Vila do Forró a animação ficará por conta do Trio Capitães do Forró, que se apresenta às 17h30, no Coreto da Eneva. No Barracão da Sergipe, a programação tem início às 19h, com a Banda Piauí, seguida pela Quadrilha Junina Festa na Roça, às 20h30, e encerrando com Tatua O Mensageiro do Forró, às 21h30.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Foto: Diego Souza