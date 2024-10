Confira programação do fim de semana na Vila da Criança, em Aracaju

A Vila da Criança, evento realizado pelo Governo do Estado, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, continua neste fim de semana com uma programação divertida e diversificada para crianças, famílias e turistas das 17h às 22h. Em sua primeira edição, a Vila da Criança foi inaugurada na última segunda-feira, 7, e prossegue até o dia 26 deste mês.

Teatro

No Teatro da Vila, a programação do sábado será aberta às 17h30, com ‘Variedelas’, do Cia de Gentileza, espetáculo com números impressionantes de acrobacia, malabares, equilíbrio e humor. Às 19h, ‘ O Reisado do Cheiroso’, do Grupo de Teatro Mamulengo de Cheiroso, baseada no folguedo do ciclo de Natal, onde fala do nascimento de Jesus Cristo e as duas cores, o azul de Nossa Senhora e o vermelho do sangue derramado na Cruz. Por fim, às 20h30, o público pode conferir a apresentação musical ‘Show Bacuris, erês e curumins’, da Banda Bacuri.

No domingo, 20, a programação do Teatro da Vila será iniciada com o espetáculo ‘Tsuru – Eitcha Cia de Teatro’, da Cia de Teatro, às 17h30, que traz o imaginário das crianças, a poesia dos seus sonhos e o origami de tsuru como potência para concretização desses desejos; ‘O mugido do boi Janeiro lá prás bandas de Sergipe, do Grupo de Teatro Mamulengo Baile Estrela, às 19h, com a história de um rico fazendeiro e de sua esposa, ambos moradores do povoado São José, na cidade de Japaratuba; e ‘Era uma vez um circo, do Grupo da Trupe Kadabra’, às 20h30, que conta a história de uma trupe de circo que roda o mundo se apresentando e levando arte para todo lugar. A capacidade do teatro é para 80 pessoas e entrada gratuita, liberada 15 minutos antes de cada sessão.

Cinema

Os visitantes do evento poderão desfrutar também do Cinema da Vila, outro espaço onde são exibidos curtas-metragens voltados para o público infantil. As sessões ocorrem em uma sala climatizada para 100 espectadores.

No sábado, 19, serão exibidos os filmes ‘As aventuras de Seu Euclides: Parafusos’, às 17h30; ‘Tia Ruth, uma história de amor’, com duas sessões, às 18h e às 18h30; ‘Perlimps’, às 19h; e ‘Além da Lenda’, às 20h30. No domingo, 20, As aventuras de Seu Euclides: Chegança, às 17h30; ‘Tia Ruth, uma história de amor’, com duas sessões, às 18h e às 18h30; ‘Perlimps’, às 19h; e ‘Além da Lenda’, às 20h30. A entrada é gratuita.

Programação do Teatro da Vila da Criança

Dia 19/10 (sábado)

17h30 – Variedelas – Cia de Gentileza

19h – O Reisado do Cheiroso – Grupo de Teatro Mamulengo de Cheiroso

20h30 – Show Bacuris, erês e curumins – Banda Bacuri

Dia 20/10 (domingo)

17h30 – Tsuru – Eitcha Cia de Teatro

19h – O mugido do boi Janeiro lá prás bandas de Sergipe – Grupo de Teatro Mamulengo Baile Estrela

20h30 – Era uma vez um circo – Trupe Kadabra

Programação do Cinema da Vila da Criança

Dia 19/10 (sábado)

17h30 – As aventuras de Seu Euclides: Parafusos

18h – ‘Tia Ruth, uma história de amor’

18h30 – ‘Tia Ruth, uma história de amor’

19h – ‘Perlimps’

20h30 – e ‘Além da Lenda’

Dia 20/10 (domingo)

17h30 – As aventuras de Seu Euclides: Chegança

18h – ‘Tia Ruth, uma história de amor’

18h30 – ‘Tia Ruth, uma história de amor’

19h – ‘Perlimps’

20h30 – e ‘Além da Lenda’

Foto: Thiago Santos