Confira as 32 vagas de trabalho divulgadas pelo NAT nesta quarta-feira

Vagas de emprego estão disponíveis para cadastro de trabalhadores pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), setor vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). Nesta quarta-feira, 4, são 32 oportunidades, resultantes da intermediação de mão de obra junto às empresas.

Os interessados devem realizar cadastro na matriz do NAT, localizado na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju, e levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, currículo e/ou certificados e experiências.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Para mais informações, entrar em contato via WhatsApp (79) 991 98-0027. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem e do perfil do NAT no Instagram (@trabalho.se / @nat_sergipe).

Confira as vagas disponíveis:

2 vagas para vendedor porta a porta

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função e habilitação AB.

4 vagas para pintor

Requisitos: experiência na função e curso NR-35.

2 vagas para ajudante de pintor

Requisitos: experiência na função.

5 vagas para auxiliar de refrigeração

Requisitos: curso técnico na área, com ou sem experiência e habilitação categoria AB.

1 vaga para pizzaiolo

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência mínima de 6 meses na função.

1 vaga para ajudante de pizzaiolo

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência mínima de 6 meses na função.

1 vaga para atendente de restaurante/delivery

Requisitos: ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função.

1 vaga para ajudante de cozinha

Requisitos: ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na função e curso de ajudante de cozinha.

1 vaga para cozinheiro

Requisitos: fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na função e curso na área.

2 vagas para costureiro (a)

Requisitos: ensino fundamental completo, habilidade em costura reta e conhecimento intermediário em costura industrial (máquina).

Vagas afirmativas para mulheres

10 vagas para auxiliar de cozinha

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função.

Vagas afirmativas para Pessoa com Deficiência (PcD)

1 vaga para copeira

Requisitos: experiência na função de seis meses e ensino fundamental completo.

1 vaga para auxiliar de cozinha

Requisitos: ensino fundamental completo e mínimo de seis meses de experiência na função.