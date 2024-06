Confira 56 oportunidades de emprego  nesta segunda-feira

São oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior, com ou sem experiência comprovada, além de vagas afirmativas para mulheres, pessoas com deficiência e estágio

Nesta segunda-feira (03), são 56 as oportunidades de colocação no mercado profissional intermediadas pela Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). Os trabalhadores que buscam novas chances no mundo profissional podem buscar o órgão das 7h às 13h. Novas vagas são divulgadas também às quartas-feiras.

O NAT fica localizado na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju, e o atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira. Os candidatos devem levar os documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado), além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

São oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior, com ou sem experiência comprovada, além de vagas afirmativas para mulheres e também para pessoas com deficiência (PcDs), para as quais é preciso apresentar o laudo médico.

Para mais informações, entrar em contato via WhatsApp 79 99191-6031. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe.

Confira as vagas de hoje:

10 vagas para vendedor externo

Sem requisitos

9 vagas para vendedor externo

Requisitos: médio completo, 6 meses de experiência na função (comprovada em CTPS) e habilitação categoria “A”

1 vaga para Coordenador de produção

Requisitos: Ensino médio completo, experiência com produção de alimentos, produção em panificação, gestão de equipes, controle de indicadores e normas de segurança alimentar

3 vagas para pedreiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, experiência de 6 meses na função (comprovada em CTPS) e disponibilidade para trabalhar em outras cidades

1 vagas para técnico em informática

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência na função, habilitação categoria “a” e preferencialmente tenha conhecimento em eletrônica

2 vagas para pedreiro

Requisitos: Ensino fundamental incompleto e experiência na função (comprovada em CTPS)

1 vaga para auxiliar de mecânico

Requisitos: Ensino fundamental completo, experiência de 6 meses na função (comprovada em CTPS), habilitação categoria b, conhecimento básico em elétrica, conhecimento em máquinas de terraplanagem e empilhadeiras e disponibilidade para viagens

1 vaga para mecânico de máquinas, empilhadeiras e terraplanagem

Requisitos: Ensino médio completo, conhecimento em word, assimilaridade com liderança, experiência na função comprovada em CTPS, habilitação categoria “B” e disponibilidade para efetuar viagens

1 vaga para auxiliar de almoxarife

Requisitos: Ensino médio completo, conhecimento em pacote office e experiência na função (comprovada)

1 vaga para garçom

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência como garçom de restaurante bistrô ou clássicos (comprovada em CTPS e disponibilidade de horário

1 vaga para cozinheiro

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência na função (comprovada em CTPS), especialização em la carte e disponibilidade de horário

1 vaga para atendente de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência na função, com liderança em restaurante (comprovada em CTPS) e disponibilidade de horário

6 vagas para pedreiro

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS) e disponibilidade de horário

4 vagas para pintor

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS)

Vagas para Estágio

1 vaga para estágio em segurança do trabalho

Requisitos: Ensino cursando técnico em segurança do trabalho a partir do 2° período e conhecimento em pacote office

1 vaga para estágio em mídias sociais

Requisitos: Ensino cursando a partir do 2° período e habilidade com Instagram, fotos e gravação de vídeos

Vagas afirmativas para Mulheres

4 vagas para vendedora interna

Requisitos: Ensino médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS)

1 vaga para serviços gerais

Requisitos: Ensino médio completo e experiência na função

Vaga afirmativa para Pessoa com Deficiência (PcD)

7 vagas para auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo e experiência na função