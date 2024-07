Confira as atrações da Vila do Forró desta quinta-feira a domingo

Atrações musicais e culturais se apresentam no Coreto e no Barracão durante todo o mês de julho

A Vila do Forró, iniciativa do Governo do Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), segue ao longo de julho com programação de terça-feira a domingo. As segundas são dedicadas à Segundona do Turista, na Rua São João.

As atrações musicais, artísticas e folclóricas locais seguem se apresentando no Coreto da Eneva e no Barracão da Sergipe. Para o mês de julho, estão previstas mais de noventa apresentações no Barracão, das quais cerca de 20 são quadrilhas juninas. Já no Coreto haverá uma média de 28 atrações locais, a maior parte composta por trios de forró pé-de-serra.

Confira a programação desta quinta-feira até domingo:

Quinta-feira, 4 de julho

Coreto

17h30 – Forrozão Tô chegando

Barracão

19h – Segal do Forró

20h30 – Zabumbadores de Vó Lourdes – Aracaju

21h30 – Glaubert Guimarães e Forró Siri na Lata

Sexta-feira, 5 de julho

Coreto

19h30 – Zumbido no Zuvido

Barracão

19h30 – Nilson do Forró

20h30 – Quadrilha Junina Unidos em Arrastapé (Estância)

21h30 – Luiz Paulo

23h00 – Fábio Melo

00h – Franquinho Vaqueiro

Sábado, 6 de julho

Coreto

17h30 – Flávia Martinstar

19h30 – Banda Chamego Bom

Barracão

19h – Muskito

20h30 – Quadrilha Junina Assum Preto (Aracaju)

21h30 – Heitor Mendonça

23h -Fábio de Estância

00h – Dr Coruja

Domingo, 7 de julho

Coreto

17h30- Trio Forró na Véia

Barracão

19h – Pé Quente do Forró

20h30 – Unidos em Asa Branca (Aracaju)

21h30 – Fernando Crateús

23h – Banda Boneka di Pano

Foto: Diego Souza