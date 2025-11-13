Confira as edições deste final de semana do programa “Descubra Aracaju”

O projeto permanente “Descubra Aracaju” contará com três edições, neste final de semana: Mirando as Artes, Orla do Bairro Industrial e Praça Tobias Barreto.
A iniciativa torna-se possível graças a um termo de fomento firmado entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE).
Confira a programação completa:
Descubra Aracaju – Edição Mirando as Artes
Sexta-feira, 14/11 – Mirante da 13 de Julho
18h – Bad Name
20h – Banda Vintape
*Apresentação de K-pop com Blackmoon e Crystal Arcade nos intervalos;
*Feira de Empreendedorismo da NG Eventos, a partir das 16h.
Descubra Aracaju – Edição Orla do Bairro Industrial
Sábado, 15/11 – Orla do Bairro Industrial (ao lado do Centro de Artesanato Chica Chaves)
17h – Nilson Malícia
19h – Lukas Avancini
Descubra Aracaju – Edição Praça Tobias Barreto
Domingo, 16/11 – Praça Tobias Barreto
16h30 – Karaokê
18h – Lari Lima
20h – Ezio Santos
Termo de Fomento
Com o objetivo de estimular a cadeia produtiva do turismo da capital, a Prefeitura de Aracaju e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/SE) firmaram termo de fomento. A parceria estratégica, que é coordenada pela Secretaria Municipal do Turismo (Setur), possibilita a implementação de projetos, visando aprimorar a divulgação e valorização do destino Aracaju, durante o ano de 2025.
Arte: Ascom/Setur